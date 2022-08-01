Российские хакеры из KILLNET собираются "атаковать" американскую компанию, поставляющую в Украину HIMARS
1 августа хакеры из РФ сообщили о начале "атаки нового уровня" на американскую корпорацию Lockheed Martin, поставляющую в Украину реактивные системы залпового огня HIMARS
Об этом сообщается на официальной странице группировки в телеграме.
Утром 1 августа KILLNET и KillMilk заявили об "атаке нового уровня" на американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin, производящую РСЗО HIMARS, которые поставляют США в Украину.
Хакеры считают, что Lockheed Martin "является фактическим спонсором мирового терроризма, несет ответственность за тысячи и тысячи человеческих смертей", а HIMARS убивают мирных жителей, разрушают инфраструктуру и социальные объекты на временно оккупированной Украине.
"Производственная система управления промышленных комплексов Lockheed Martin будет парализована! Все данные сотрудников этой террористической компании будут опубликованы в публичном доступе. Все сотрудники Lockheed Martin будут подвергаться преследованию и уничтожению по всему миру.
Я против оружия! Я против торговли смертью! Призываю все хакерские группировки к созданию эскалации в производственных циклах Lockheed Martin по всему миру, а также распространению личной информации о террористах этой компании", - говорится в хакерском заявлении.
- 25 мая Группировка активистов и хактивистов Anonymous взломала и опубликовала список электронных адресов и паролей, используемых прокремлевскими хакерами Killnet.
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