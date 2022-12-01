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Российские хакеры атаковали сайты Ватикана

1 декабря, 2022 четверг
08:26
Мир

Хакеры из Российской Федерации 30 ноября совершили кибератаку на сайт Ватикана. Многие страницы стали недоступны

Об этом в соцсети сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

"Российские террористы добрались сегодня до сайтов города-государства Ватикан: многие онлайн страницы разных структур Римской Курии стали недоступными! Российские хакеры еще раз демонстрируют реальное лицо российской политики, непосредственно определенной Парламентской Ассамблеей Совета Европы как террористической: российский ответ на последние важные заявления Папы Франциска", – отмечает он.

Заметим, это произошло спустя несколько дней после того, как Папа Римский Франциск высказался о военных РФ.

  • Напомним, 30 ноября с трехдневным визитом в Киев прибыл глава церкви в Великобритании, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби

  • 28 ноября Папа Римский отверг обвинения в том, что он избегает прямой критики российского диктатора Владимира Путина и РФ за агрессию против Украины.

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