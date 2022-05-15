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Главная война с Россией Российские оккупанты продолжают наступать в направлении Барвенкового, Лиманского и Славянска, - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают наступать в направлении Барвенкового, Лиманского и Славянска, - Генштаб ВСУ

15 мая, 2022 воскресенье
08:16
война с Россией

Противник не прекращает ведение наступательных действий на востоке Украины. Кроме того, наши защитники продолжают сбивать авиацию врага

Об этом сообщает в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ.

На Славянском направлении противник пытался прорвать оборону украинских защитников, однако его попытки "провалились". На Барвенково и Славянск продолжает перегруппировать войска для возобновления наступления. Несмотря на потери, россияне продолжают наступать на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях. В Генштабе добавляют, что на Лиманском и Бахмутском – наблюдается перегруппировка войск врага.

В Мариуполе продолжается блокировка наших защитников в Азовстали. Российские кафиры не прекращают авиационных ударов и артиллерийских обстрелов.

В Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Усилия сосредотачиваются на ведении воздушной разведки и обстрелах позиций Сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Впрочем, есть угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси. В приграничных районах возможны провокации.

На Северском – враг продолжает усиленную охрану украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. На Сумщине и Черниговщине продолжаются авиаудары.

На Слобожанском направлении российские оккупанты перегруппируют свои подразделения, пополняют запасы боеприпасов и топлива.

На Харьковском направлении активных боевых действий не было.

На Донецком и Луганском – отражены двенадцать атак врага, уничтожены восемь танков, пять артиллерийских систем, девять единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей противника. Есть у российских оккупантов потери и по другим направлениям.

На низком уровне в подразделениях армии РФ остается морально-психологическое состояние, враждебные подразделения продолжают нести потери как в технике, так и военном составе.

"По имеющейся информации, в связи со значительными потерями 810-й отдельной бригады морской пехоты черноморского флота в ходе боевых действий на территории Украины принято решение о доукомплектовании бригады личным составом из других подразделений, входящих в состав черноморского флота, в том числе членами экипажей кораблей", - пишет Генштаб.

За 14 мая подразделы противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил сбили семь БпЛА типа "Орлан-10" и один самолет.

"Авиация воздушных сил продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск. В частности, был уничтожен взводный опорный пункт, командно-наблюдательный пункт роты, 10 бронированных машин и личный состав противника", - говорится в сообщении.

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