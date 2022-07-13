Российские истребители выпустили по Одесщине 4 противорадиолокационные ракеты
Днем, 12 июля, по Одесщине были выпущены 4 противорадиолокационные ракеты Х-31
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация в нашей операционной зоне стабильно напряженная, но контролируемая. Противник продолжает отдавать предпочтение дистанционным способам ведения боевых действий, применяя тяжелую артиллерию, зенитно-ракетные системы и авиацию, снаряженную крылатыми ракетами воздушного базирования", - говорится в отчете.
Ситуация в Одесской области
Днем, 12 июля, парой вражеских истребителей Су-30 был нанесен удар четырьмя противорадиолокационными ракетами Х-31. Ракеты нейтрализованы, после чего они погрузились в море.
Ситуация в Херсонской области
Парой украинских штурмовиков нанесен удар по составу боеприпасов и скоплению противника в районе Новопетровки. Три вражеских истребителя пытались помешать нашей авиации путем пуска двух ракет "воздух - воздух". Потерь нашей авиации нет.
Однако именно эти ракеты повлекли за собой разрушение котельной рядом со строительным магазином в Баштанке, где погибла гражданская женщина и пожар в поле за городом. Спасательными подразделениями пожар оперативно ликвидирован. Других жертв нет.
Потери России
Во время выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач "отминусовано" 30 рашистов, 122 мм гаубицу, реактивную систему залпового огня "Ураган", 4 единицы бронированной и автомобильной техники, а также 2 полевых склада боеприпасов.
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