English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Российские истребители выпустили по Одесщине 4 противорадиолокационные ракеты

Российские истребители выпустили по Одесщине 4 противорадиолокационные ракеты

13 июля, 2022 среда
01:55
война с Россией

Днем, 12 июля, по Одесщине были выпущены 4 противорадиолокационные ракеты Х-31

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в нашей операционной зоне стабильно напряженная, но контролируемая. Противник продолжает отдавать предпочтение дистанционным способам ведения боевых действий, применяя тяжелую артиллерию, зенитно-ракетные системы и авиацию, снаряженную крылатыми ракетами воздушного базирования", - говорится в отчете.

Ситуация в Одесской области

Днем, 12 июля, парой вражеских истребителей Су-30 был нанесен удар четырьмя противорадиолокационными ракетами Х-31. Ракеты нейтрализованы, после чего они погрузились в море.

Ситуация в Херсонской области

Парой украинских штурмовиков нанесен удар по составу боеприпасов и скоплению противника в районе Новопетровки. Три вражеских истребителя пытались помешать нашей авиации путем пуска двух ракет "воздух - воздух". Потерь нашей авиации нет.

Однако именно эти ракеты повлекли за собой разрушение котельной рядом со строительным магазином в Баштанке, где погибла гражданская женщина и пожар в поле за городом. Спасательными подразделениями пожар оперативно ликвидирован. Других жертв нет.

Потери России

Во время выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач "отминусовано" 30 рашистов, 122 мм гаубицу, реактивную систему залпового огня "Ураган", 4 единицы бронированной и автомобильной техники, а также 2 полевых склада боеприпасов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Украина
Россия
Одещина
Военные новости
Читайте также:
11 июля, 2022 понедельник
Над Украиной сбили белорусский дрон-камикадзе "Чекан", - производитель беспилотников
Віталій Портников
Автор Виталий Портников
11 июля, 2022 понедельник
Зима будет трудной
білорусь солдати лукашенко
12 июля, 2022 вторник
Лукашенко предупредил "новоявленных крестоносцев из НАТО" об угрозе великой войны
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.67
    Покупка 35.67
    Продажа 36.75
  • EUR
    Покупка 35.69
    Продажа 37.01
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
13 июля
02:40
Даниил Медведев
Беларусь и Россия рискуют пропустить Олимпиаду в Париже
02:16
Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы: их было слышно длительное время, в сети распространяются видео пожаров
02:04
РФ держит в Черном море 24 крылатых ракеты, - ОК "Юг"
01:39
Криштиану Роналду
В ПСЖ определились, нужен ли им Роналду
01:26
Никополь
Россия из РСЗО обстреляла Никопольский район Днепропетровщины
01:10
ВСУ 12 июля уничтожили 5 складов с боеприпасами и воинскую часть кафиров, - Одесская ОВА
00:52
Жители оккупированных Херсона, Мелитополя и Бердянска массово сообщают в соцсетях об автоматных выстрелах
00:30
Russia Today
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 12 июля
00:17
"Динамо" разгромно проиграло "Лиону" в благотворительном матче
00:08
На фото Владимир Зеленский
Зеленский: теперь Украина может присоединяться к разработке новых стандартов НАТО и будет развивать коллективную безопасность в Европе
2022, вторник
12 июля
23:34
Алексей Данилов
Зеленский ставит военным задачу освободить все территории Украины, а не только Херсонщину, - Данилов
23:28
COVID
Глава ВОЗ: "Пандемия COVID-19 далека от завершения"
23:13
Сергей Михалок и Ляпис Трубецкой спели "Воинов света" на украинском языке в переводе Жадана
23:03
Загрузку украинским зерном вблизи устья Дуная ждут более 100 кораблей
22:11
Аналитика
Сергей Згурец
У иранских беспилотников для россиян не будет преимуществ в украинском небе. Колонка Сергея Згурца
22:05
Число погибших от обстрела Россией Часового Яра возросло до 45 человек
22:03
Правительство Швеции перечислило в поддержку ВСУ почти 1,7 млрд грн, - Нацбанк
21:42
В ОК "Юг" рассказали, как обеспечивают транзит зерна через устье Дуная после освобождения Змеиного
21:40
На фото последствия обстрелов Николаева
Россияне обстреляли мирных жителей Изюма, убив по меньшей мере одного человека и ранив еще около десяти, - прокуратура
20:53
После Новой Каховки: ВСУ уничтожили еще один вражеский склад боеприпасов на Херсонщине
20:29
Разведка: по всей России ЧВК ищут наемников на войну с Украиной, завербованных заключенных отправляют в самые горячие точки
20:21
Около 30% россиян считают, что войну в Украине нужно "остановить как можно быстрее", - Медуза
19:58
"Мы вместе в трагедии, которая происходит в Украине": Зеленский встретился с министром обороны Польши Блащаком
19:30
Уничтожение базы оккупантов в Новой Каховке "самое большое из всех, которые мы видели до сих пор" в этой войне, - британский военный аналитик
18:51
ЕС планирует в октябре принять законодательство, которое позволит конфискацию российских активов
18:36
минфин
Минфин впервые повысил ставки доходности по военным облигациям
18:23
"Ждем хороших новостей". Резников побеседовал с главой минобороны Германии
18:21
Эксклюзив
Иранцы смогут передать более примитивные беспилотники, чем те, что есть на вооружении россиян, — военный эксперт Киричевский
18:13
Обновлено
Обстрел Россией Часового Яра: число погибших возросло до 41, спасены из-под завалов 9 человек
18:09
Эксклюзив
Волонтерка - это очень важно, так создается тело нации, - Иван Семесюк
18:09
Невинно фольклористичная и непринужденно утонченная. Украинская дизайнер создала коллекцию для Gucci
18:03
Эксклюзив
Германии нужна не турбина, а газ, но к России вопросов нет, - эксперт по энергетике Гончар
17:50
Оккупанты начали эксгумацию массового захоронения в Мариуполе, - Андрющенко
17:47
Закрытая статистика: имеют ли право украинцы знать всю правду о наших военных потерях?
17:46
Обновлено
Турция анонсировала 13 июля четырехстороннюю встречу по вывозу украинского зерна
17:43
Правительство подготовит законопроекты об экзамене для получения украинского гражданства
17:27
В Киеве задержан экс-депутат: требовал $10 тыс. за влияние на судью
17:26
В Сирии во время авиаудара США погиб лидер ИГИЛ
17:24
Предатель Украины полковник Алексей Аврамченко совершил "шаг доброй воли"
17:20
ВСУ ликвидировали командира российской дивизии полковника Горобца
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV