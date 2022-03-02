Российские истребители нарушили воздушное пространство Швеции
Четыре российских истребителя Су-24 и Су-27 нарушили воздушное пространство Швеции
Об этом сообщает официальный сайт Вооруженных Сил Швеции.
Русские нарушили воздушное пространство Швеции к востоку от острова Готланд. Скандинавы по тревоге подняли в небо истребители Jas 39 Gripen, задокументировавшие инцидент и сделавшие фотографии.
"Это показывает, что наша готовность хорошая. Мы были на месте, чтобы обеспечить территориальную целостность и границы Швеции. Мы полностью контролируем ситуацию. На фоне ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту. Это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России", - заявил командующий Карл-Йохан Эдстрем.
Нарушение было недолгим. В воздушное пространство Швеции влетели четыре российских истребителя – два Су-24 и два Су-27.
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