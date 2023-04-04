Об этом информирует ОК "Север".

"Российская армия нанесла авиаудар по населенному пункту в Черниговской области", - пишет пресс-служба.

Около 17:31 в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение, что в селе Печенюги Новгород-Сиверской громады горят дом и хозяйственные постройки.

Сообщается, что возгорание произошло в результате авиационного удара двух российских Су-35.

Истребители армии РФ сбросили на населенный пункт две бомбы.

Что касается потерпевших, то по состоянию на 18:30 информация не поступала.