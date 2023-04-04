Российские истребители нанесли авиаудар по Черниговщине: загорелся частный дом
В результате российского удара истребителей по Черниговской области 4 апреля загорелся частный дом и хозяйственные постройки
Об этом информирует ОК "Север".
"Российская армия нанесла авиаудар по населенному пункту в Черниговской области", - пишет пресс-служба.
Около 17:31 в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение, что в селе Печенюги Новгород-Сиверской громады горят дом и хозяйственные постройки.
Сообщается, что возгорание произошло в результате авиационного удара двух российских Су-35.
Истребители армии РФ сбросили на населенный пункт две бомбы.
Что касается потерпевших, то по состоянию на 18:30 информация не поступала.
- 24 марта в результате обстрелов приграничья Черниговщины погиб человек.
- Утром 31 марта российская оккупационная армия трижды обстреляла приграничные территории Черниговской и Сумской областей из ствольной артиллерии и минометов.
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