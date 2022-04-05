Российские истребители из Беларуси планировали обстрелять объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях, украинские силы ПВО сбили ракеты
В ночь с понедельника на вторник, 5 апреля, Воздушные силы ВСУ отразили ракетную атаку российских истребителей, совершенную с территории Беларуси в сторону западных областей Украины
Об этом сообщили в воздушном командовании "Запад".
Ночью 5 апреля два истребителя Су-35 оккупантов с территории Беларуси нанесли удар крылатыми ракетами по территории Украины. Вероятно, что целями рашистов должны стать объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях.
"Средствами противовоздушной обороны уничтожены три крылатые ракеты, четвертая была повреждена, что не позволило ей точно попасть в цель", – говорится в сообщении командования.
Также этой ночью украинские военные уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня, которые оккупанты использовали для наведения ракет и разведки по результатам удара.
- В ночь на вторник, 5 апреля, в Ровенской области украинская противовоздушная оборона сбила две вражеские цели.
- Также в небе над Волынью украинские военные сбили российскую ракету.
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