Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В операционной зоне южнобузского направления ситуация стабильно сложная, но контролируемая. Продолжается уничтожение вражеских запасов и резервов, поражение пунктов управления и огневой контроль транспортных путей. Вражеское войско в основном деморализовано, однако отчаянно сопротивляется. Пытаясь удержать оборону на суше, враг продолжает обстрелы, а также авиационные и ракетные удары по нашим позициям, по мирным населенным пунктам, по местным жителям", - пишут в ОК.

В среду, 1 сентября, российские истребители и штурмовики трижды нанесли ракетные удары по позициям ВСУ в Бериславском районе, обошлось без потерь.

В ответ ВСУ нанесли одному из штурмовиков поражение. Результаты еще разведываются.

В среду, 1 сентября, российский агрессор ударил по Николаевщине фугасными пятисоткилограммовыми авиабомбами.

Украинская артиллерия и авиация ударили по 9 пунктам управления , 2 паромным переправам, скоплению оккупантов и их ПВО

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