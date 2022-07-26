Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Для того чтобы продвигать российские интересы и пророссийское видение ситуации, Виктору Орбану и Венгрии сегодня не нужно быть агентами Путина или получать от него зарплату. Проблема в том, что зависимость Венгрии от российского газа, нефти и ядерного топлива, не только технологическая зависимость, как утверждает официальный Будапешт, это высокий уровень зависимости режима Орбана от российских энергоносителей и денег", - отметил директор Института центральноевропейской стратегии.



Дмитрий Тужанский объяснил, что дабы сохранить свой режим и рейтинг, Виктор Орбан просто должен говорить то, что говорит, а также вынужден продвигать интересы, которые продвигает и голосовать против санкций, потому что это, к сожалению, в его политических и национальных интересах.



"То есть в этом ключевая проблема, что российские интересы и российская гибридная агрессия интегрированы в венгерский национальный интерес. И это главная опасность, потому что Венгрия – страна ЕС и НАТО, также страна Запада, против которого Россия ведет открытую гибридную войну. Это первостепенная опасность не только для Украины, а и для всего Запада и в самом деле опасность для самой Венгрии. К сожалению, Виктор Орбан делает все, чтобы не избавиться от этой зависимости от России, чтобы ее сохранить", - отметил Тужанский .

23 июля президент Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции не ослабили Россию и остальной мир не присоединился к ограничительным мерам, а потому Запад должен прекратить вооружать Украину

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в скандал из-за националистических заявлений, выступив против смешения европейских и неевропейских рас.

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