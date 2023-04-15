Российские и белорусские спортсмены и дочь Шойгу: Зеленский ввел новые санкции

Об этом говорится в указах президента №227/2023 и №228/2023.

Первым указом Владимир Зеленский утвердил ограничения по 351 физическому и 254 юридическим лицам. Среди списка оказались российские ученые и предприниматели, а также ООО "Газпромнефть-цифровые решения", "РТ-Инвест транспортные системы" и "Группа компаний "Иннотех", акционерные общества "Икс-Холдинг" и "Софтлайн трейд".

Следующим документом президента введены персональные санкции в отношении 87 физических лиц - граждан России, Беларуси и Украины.

Среди прочего ограничения будут действовать против российского фигуриста Ильи Авербуха и гимнастки Светланы Хоркиной, министра спорта и туризма республики Беларусь Сергея Ковальчука, дочери министра обороны РФ Ксении Шойгу и украинского предпринимателя Сергея Гаврильчука.