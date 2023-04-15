Российские и белорусские спортсмены и дочь Шойгу: Зеленский ввел новые санкции
Президент Украины Владимир Зеленский двумя указами ввел новые санкции: в список, в частности, попали спортсмены Беларуси и РФ, а также дочь министра обороны Сергея Шойгу
Об этом говорится в указах президента №227/2023 и №228/2023.
Первым указом Владимир Зеленский утвердил ограничения по 351 физическому и 254 юридическим лицам. Среди списка оказались российские ученые и предприниматели, а также ООО "Газпромнефть-цифровые решения", "РТ-Инвест транспортные системы" и "Группа компаний "Иннотех", акционерные общества "Икс-Холдинг" и "Софтлайн трейд".
Следующим документом президента введены персональные санкции в отношении 87 физических лиц - граждан России, Беларуси и Украины.
Среди прочего ограничения будут действовать против российского фигуриста Ильи Авербуха и гимнастки Светланы Хоркиной, министра спорта и туризма республики Беларусь Сергея Ковальчука, дочери министра обороны РФ Ксении Шойгу и украинского предпринимателя Сергея Гаврильчука.
- Напомним, Великобритания ввела санкции против родственников российских олигархов Керимова, Скоча и Евтушенкова, а также супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко.
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