Российские и белорусские грузовики застряли в длинных очередях на восточных границах ЕС, пытаясь уехать из Европы из-за запрета перевозить грузы в пределах ЕС
GPS-отслеживание автопарка показывает, что около 10 000 российских и белорусских транспортных средств все еще находятся в очередях на восточных границах ЕС
Об этом сообщили в Financial Times.
Александр Куушинов, руководитель компании Gurtam, предоставляющей программное обеспечение для GPS-отслеживания автопарка, сообщил Financial Times, что около 10 тысяч российских и белорусских транспортных средств все еще находятся в ЕС.
"Эти машины не вернутся в Россию в ближайшие дни", – заявил Куушинов.
В то же время Ян Бучек, руководитель польского торгового органа транспортных групп ZMPD, призывает искать безопасное решение для выезда оставшихся на территории ЕС грузовиков. Ведь агрессивные действия в их сторону могут вызвать возмездие европейским грузовикам, находящимся или проезжающим через Беларусь или Россию.
- Напомним, ЕС ввел санкции против российского и белорусского автомобильного транспорта. С 16 апреля им запрещены любые грузовые перевозки по территории ЕС, в том числе транзитом.
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