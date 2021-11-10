Российские и белорусские бомбардировщики будут совместно патрулировать небо над Беларусью
С 10 ноября российские и белорусские бомбардировщики будут регулярно патрулировать белорусскую территорию
Об этом сообщили в Минобороны Беларуси, передает zerkalo .
По данным издания, Беларусь нарастила силы противовоздушной обороны вдоль западной и северо-западной границ.
К патрулированию привлекли два самолета ТУ-22М3 воздушно-космических сил России. После окончания патрулирования их вернули на базу в России.
"Если раньше такие полеты стратегической бомбардировочной авиации носили циклический характер, то с сегодняшнего дня их будут осуществлять регулярно. Это адекватные ответные меры на ситуацию, которая складывается в воздухе и на земле", - отметили в министерстве обороны Беларуси.
- Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.
- По состоянию на 9 ноября на границе с Белоруссией польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.
- Утром 10 ноября сообщалось , что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.
- Минобороны Польши сообщало , что белорусские силовики запугивают мигрантов на границе выстрелами.
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