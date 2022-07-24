English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Российские гражданские авиаторы также воюют с Украиной: обнародован список

Российские гражданские авиаторы также воюют с Украиной: обнародован список

24 июля, 2022 воскресенье
13:24
война с Россией

Украинская разведка обнародовала список работников государственной российской авиакомпании, воюющих против Украины

Об этом говорится в телеграме Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

"К российской военной агрессии против Украины привлечены летчики и авиационный персонал российских государственных авиакомпаний, действующих в структуре министерства обороны страны-оккупанта", - отметили в ведомстве.

Экипажи самолетов Ан-124-100 и Ил-76 МД неоднократно перевозили россиян, их вооружение и технику для войны против Украины. В соцсетях и частных разговорах пилоты выражают недовольство своим участием в боевых действиях. Также россияне жалуются на невозможность для себя и своих семей уехать за границу и обсуждают привлечение к ответственности и наказание за военные преступления против Украины.

"Военная разведка Украины обнародует список военных преступников - работников предприятия "Государственная авиакомпания "224 летный отряд" (место дислокации аэродром Мигалово) и напоминает, что все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности", - подчеркнули в ГУР.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
Военные новости
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Українська армія ЗСУ
22 июля, 2022 пятница
Зеленский рассказал о дневных потерях ВСУ
Ракетний удар, пожежа, Одеса
23 июля, 2022 суббота
Депутат госдумы признал, что Россия атаковала порт Одессы
Сергій Лавров
24 июля, 2022 воскресенье
Разведка Британии указала настоящую цель заявления Лаврова о расширении географии войны
Киев
+29°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.54
    Покупка 37.54
    Продажа 38.71
  • EUR
    Покупка 37.91
    Продажа 39.23
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
24 июля
13:49
Эксклюзив
Перезимовать в Славянске будет почти невозможно, нужно уезжать, - глава городской ВА
13:42
В Минобороны Польши рассказали, как страна готовится к войне с РФ
13:41
Эксклюзив
Россиянам не хватает людей для проведения псевдореферендума, – первый заместитель головы Херсонского облсовета
13:39
Эксклюзив
В "зерновом соглашении" неправильно написаны названия украинских портов - это говорит о качестве документа, - журналистка Яресько
13:21
Эксклюзив
У военных администраций Луганщины есть задача открывать гумштабы на неоккупированной территории, - глава Лисичанской городской ВА
13:07
"Мы рассматриваем вопрос об объявлении России государством-спонсором терроризма", – посол США Бринк
13:05
Турция будет покупать зерно у Украины и РФ по ценам ниже мировых, - турецкий парламентарий
12:52
В Украине ликвидирован российский командир инженерно-саперной роты, - офицер ВСУ Штефан
12:51
Боеприпасы под видом гумпомощи и похищение урожая: Центр при СНБО назвал манипуляции РФ на временно оккупированных территориях Украины
12:49
Эксклюзив
Темп выведения переправ из строя ускорит "акт доброй воли" россиян в Херсонской области, - военный эксперт Киричевский
12:34
Эксклюзив
Сергей Згурец
Возможностей россиян для наступательных действий не прибавилось, - Згурец
12:32
Обновлено
Враг снова нанес удары по Николаеву: разрушены несколько зданий
12:30
Китай космос
Китай успешно запустил второй модуль своей космической станции, - Reuters
12:24
Чем дальше будут лететь ракеты HIMARS, тем быстрее закончится война, - Подоляк
12:17
Контрразведка СБУ уничтожила российский танк и 15 оккупантов с помощью дрона, - перехват
12:13
В Киеве из горящей многоэтажки пожарные спасли 10 человек
12:02
Эксклюзив
День, когда Украина получит боевую авиацию от Запада, наступит, - военный авиатор Хазан
11:53
Чехия Украина
Чехия выдала украинцам почти 400 тысяч виз временной защиты
11:44
"Сделайте возможным проведение ЛГБТ-прайда в Мариуполе", – участники берлинского парада призвали вооружить Украину
11:44
В Мелитопольском районе повредили железную дорогу, по которой перевозили россиян и их технику
11:42
Михаил Мишустин
РФ добавила в список недружественных стран популярные офшоры
11:29
Эксклюзив
Угроза покушения на Зеленского будет усиливаться, – генерал Мусаев
11:15
Инфографика
доллар
Курс валют на 24 июля: сколько стоят доллар и евро в обменниках
11:06
Эксклюзив
Украина Турция
Турки будут держаться за зерновое соглашение до последнего, оно для них прибыльное и имиджевое, - эксперт-международник Семиволос
10:57
Четверо иностранцев погибли в результате танковой атаки россиян на Востоке Украины
10:57
Эксклюзив
Во время воздушных тревог харьковчане поют "Путин - х**ло", - депутат Харьковского облсовета Куц
10:54
Россия признала, что нанесла удар по порту в Одессе
10:48
ООН зафиксировала 150 случаев сексуального насилия, совершенного россиянами с 24 февраля
10:40
Обновлено
На Хмельнитчине раздались взрывы, сработала ПВО, - глава ОВА Гамалий
10:38
В Донецкой области россияне 24 июля обстреляли школы, детсад и дома
10:26
ВСУ отразили штурм Углегорской ТЭС и продолжают уничтожать склады врага, - Генштаб
10:01
Эксклюзив
Впервые за 22 года Путин оказался в ситуации: он поднимает ставки, но никто не ведется, – советник министра МВД Денисенко
09:51
Атака РФ на Одесский порт подрывает доверие к обязательствам России, - Блинкен
09:49
Зинченко успешно дебютировал за "Арсенал" в матче против "Челси"
09:43
В Мининфраструктуры рассказали, как будут экспортировать зерно из Украины
09:28
Глава комитета ВС США рассказал, сколько HIMARS может получить Украина
09:15
Оккупанты убили двух мирных жителей на Донетчине, – глава ОВА
09:14
Разведка Британии указала настоящую цель заявления Лаврова о расширении географии войны
09:02
Инфографика
Враг потерял еще около 280 военных за предыдущие сутки, – Генштаб ВСУ
08:48
Ястреб против голубя: в Британии назвали фаворита в борьбе за должность премьера
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV