Об этом говорится в телеграме Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

"К российской военной агрессии против Украины привлечены летчики и авиационный персонал российских государственных авиакомпаний, действующих в структуре министерства обороны страны-оккупанта", - отметили в ведомстве.

Экипажи самолетов Ан-124-100 и Ил-76 МД неоднократно перевозили россиян, их вооружение и технику для войны против Украины. В соцсетях и частных разговорах пилоты выражают недовольство своим участием в боевых действиях. Также россияне жалуются на невозможность для себя и своих семей уехать за границу и обсуждают привлечение к ответственности и наказание за военные преступления против Украины.

"Военная разведка Украины обнародует список военных преступников - работников предприятия "Государственная авиакомпания "224 летный отряд" (место дислокации аэродром Мигалово) и напоминает, что все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности", - подчеркнули в ГУР.

22 июля украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта, в котором он жаловался на большие потери в своем подразделении.

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