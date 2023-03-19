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Российские госСМИ утверждают, что Путин посетил Мариуполь

19 мартa, 2023 воскресенье
06:58
война с Россией

Российские государственные информагентства утверждают, что президент РФ Владимир Путин совершил "рабочую поездку" во временно оккупированный Мариуполь

Об этом пишет, в частности, российский ТАСС.

Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин совершил "рабочую поездку" во временно оккупированный Мариуполь.

Как сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля, президент РФ осмотрел несколько объектов города, а также пообщался с местными жителями. В частности, утверждается, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете. За рулем автомобиля он объехал несколько районов города, делая остановки.

"Глава государства также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города", - добавили в пресс-службе.

  • Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовской-Беловой.
  • Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МКС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.
  • Президент США Джо Байден заявил , что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.
  • А в субботу, 18 марта, президент России Владимир Путин прибыл в оккупированную АР Крым.
Владимир Путин
Мариуполь
Донетчина
оккупированные территории
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