Российские госСМИ утверждают, что Путин посетил Мариуполь
Российские государственные информагентства утверждают, что президент РФ Владимир Путин совершил "рабочую поездку" во временно оккупированный Мариуполь
Об этом пишет, в частности, российский ТАСС.
Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин совершил "рабочую поездку" во временно оккупированный Мариуполь.
Как сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля, президент РФ осмотрел несколько объектов города, а также пообщался с местными жителями. В частности, утверждается, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете. За рулем автомобиля он объехал несколько районов города, делая остановки.
"Глава государства также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города", - добавили в пресс-службе.
- Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовской-Беловой.
- Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МКС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.
- Президент США Джо Байден заявил , что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.
- А в субботу, 18 марта, президент России Владимир Путин прибыл в оккупированную АР Крым.
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