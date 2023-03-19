Российские госСМИ утверждают, что Путин посетил Мариуполь

Об этом пишет, в частности, российский ТАСС.

Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин совершил "рабочую поездку" во временно оккупированный Мариуполь.

Как сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля, президент РФ осмотрел несколько объектов города, а также пообщался с местными жителями. В частности, утверждается, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете. За рулем автомобиля он объехал несколько районов города, делая остановки.

"Глава государства также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города", - добавили в пресс-службе.