Российские госкомпании и учреждения откажутся от западных антивирусных программ с 2025 года

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно ему, в рамках дополнительных мер информационной безопасности в каждом ведомстве, учреждении и системообразующих организациях должны быть созданы подразделения по ІТ-безопасности.

А с 2025 года учреждениям и госкомпаниям запрещено использовать средства защиты информации, произведенные в "недружественных странах".

Напомним, антивирусная программа Avast прекратила поставки в РФ и Белоруссию.



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