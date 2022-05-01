Российские госкомпании и учреждения откажутся от западных антивирусных программ с 2025 года
Российские государственные компании и учреждения должны создать подразделения по ІТ-безопасности, а с 2025 года - отказаться от антивирусных программ из "недружественных стран"
Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно ему, в рамках дополнительных мер информационной безопасности в каждом ведомстве, учреждении и системообразующих организациях должны быть созданы подразделения по ІТ-безопасности.
А с 2025 года учреждениям и госкомпаниям запрещено использовать средства защиты информации, произведенные в "недружественных странах".
- Напомним, антивирусная программа Avast прекратила поставки в РФ и Белоруссию.
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