Российские генералы всегда являются приоритетом для снайперов и артиллерии, - военный эксперт Селезнев

Об этом сообщил в эфире Еспресо военный эксперт Владислав Селезнев.

"Офицерский состав является приоритетной целью и для работы украинских артиллеристов, и для снайперов, ведь гораздо эффективнее уничтожить одного российского генерала, принимающего решение, чем выбивать в одиночку российских вояк. Всегда российские генералы, офицеры - высокопоставленные чиновники были приоритетной целью. А работа "хаймерсов" и других систем, которые на больших расстояниях поражают вражеские позиции, – только добавляет статистики", - сказал он.