Российские генералы всегда являются приоритетом для снайперов и артиллерии, - военный эксперт Селезнев
Высокопоставленные должностные лица российской армии являются приоритетной целью для украинских снайперов и артиллерии
Об этом сообщил в эфире Еспресо военный эксперт Владислав Селезнев.
"Офицерский состав является приоритетной целью и для работы украинских артиллеристов, и для снайперов, ведь гораздо эффективнее уничтожить одного российского генерала, принимающего решение, чем выбивать в одиночку российских вояк. Всегда российские генералы, офицеры - высокопоставленные чиновники были приоритетной целью. А работа "хаймерсов" и других систем, которые на больших расстояниях поражают вражеские позиции, – только добавляет статистики", - сказал он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.54
Покупка 37.54Продажа 38.71
-
EUR
Покупка 37.91Продажа 39.23
- Актуальное
- Важное