Российские генералы трусливы, они готовы погибать, но не сказать, что задача невыполнима, - Фейгин

Об этом он поделился своим мнением в эфире телеканала "Еспресо".



Марк Фейгин отметил, что имеет все основания верить данным украинской разведки о гибели девяти или десяти российских генералов, даже если и семь погибли, то это немало.



"Это значит, что генералы пытаются болезненно достичь любого успеха, передвигают командные пункты ближе к боевым зонам и их там накрывают. Хорошо работает украинская разведка, также помогает и американская, благодаря их разведданным появляется информация и точные координаты, куда попадает артиллерия или другое вооружение. С таким успехом можно покосить все военное руководство", - подчеркнул российский оппозиционный деятель.



Фейгин напомнил, что еще в начале войны российский генштаб неохотно собирался воевать, потому что там понимали, что погибать им, а не московским пропагандистам.



"Они гибнут потому, что их гонят туда и говорят, что до такого-то числа обеспечить результат, а не обеспечишь, попадешь под расстрел. Эта ситуация обнаружила, что они трусливы, то есть готовы гибнуть где-то в Украине, а не прийти и сказать, что задача невыполнима и мы ее выполнять не будем", – отметил деятель.



Фейгин добавил, что на сегодняшний день для российского генштаба ситуация не успешна, но они ее продолжают.

Накануне бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что начальник Генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов получил ранения на территории Украины.

Также российский олигарх Тиньков назвал войну в Украине безумием и написал на своей странице в соцсети: "Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них дерьмо-армия".