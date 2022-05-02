Российские генералы трусливы, они готовы погибать, но не сказать, что задача невыполнима, - Фейгин
Марк Фейгин, российский оппозиционный деятель, считает, что российские генералы пытаются болезненно достичь любого успеха, передвигают командные пункты ближе к боевым зонам, где и погибают. Они трусливы, то есть готовы гибнуть где-то в Украине, а не прийти и сказать, что задача невыполнима и мы ее выполнять не будем
Об этом он поделился своим мнением в эфире телеканала "Еспресо".
Марк Фейгин отметил, что имеет все основания верить данным украинской разведки о гибели девяти или десяти российских генералов, даже если и семь погибли, то это немало.
"Это значит, что генералы пытаются болезненно достичь любого успеха, передвигают командные пункты ближе к боевым зонам и их там накрывают. Хорошо работает украинская разведка, также помогает и американская, благодаря их разведданным появляется информация и точные координаты, куда попадает артиллерия или другое вооружение. С таким успехом можно покосить все военное руководство", - подчеркнул российский оппозиционный деятель.
Фейгин напомнил, что еще в начале войны российский генштаб неохотно собирался воевать, потому что там понимали, что погибать им, а не московским пропагандистам.
"Они гибнут потому, что их гонят туда и говорят, что до такого-то числа обеспечить результат, а не обеспечишь, попадешь под расстрел. Эта ситуация обнаружила, что они трусливы, то есть готовы гибнуть где-то в Украине, а не прийти и сказать, что задача невыполнима и мы ее выполнять не будем", – отметил деятель.
Фейгин добавил, что на сегодняшний день для российского генштаба ситуация не успешна, но они ее продолжают.
- Накануне бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что начальник Генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов получил ранения на территории Украины.
- Также российский олигарх Тиньков назвал войну в Украине безумием и написал на своей странице в соцсети: "Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них дерьмо-армия".
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