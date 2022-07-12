Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства Обороны Украины.

"Высшее военное руководство вооруженных сил РФ не желает привлекать своих родных и близких, которые проходят службу в рядах ВС, к участию в боевых действиях на территории Украины. Учитывая ситуацию на фронте, генералы считают более безопасным местом прохождения службы Сирию", - говорится в сообщении.



Разведчики сообщают, что российские захватчики пытаются удержать временно захваченные территории Украины, создав новую воинскую часть уровня бригады на территории Херсонской области.



"Комплектование офицерских должностей планируется осуществить офицерским составом вооруженных сил РФ. Впрочем, это вызывает открытое недовольство со стороны "кандидатов", которые отказываются от возможной командировки и не хотят перевозить семьи близко к зоне ведения боевых действий", - отметили в разведке.

Читайте также: Освобожденные территории Украины - лучшая реклама для снабжения западного оружия, — Огрызко

Также в 38 зенитно-ракетной бригаде ВС РФ более 26 военнослужащих бригады были уволены в связи с отказом участвовать в проведении так называемой специальной операции. Все они получили запись "предатель родины" в военных документах.

12 июля Лукашенко заявил, что знает, откуда "Запад нападет на Россию".

Россия пропагандистски интерпретирует приказ Зеленского о деоккупации украинского Юга.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb