Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Российские генералы распределяют силы на 3 направления. Российские захватчики не знают, где будет активизация боевых действий. У русских еще есть силы: сейчас подходят новые части, оккупанты перебрасывают новую боевую технику", - отметил Жирохов.

Военный эксперт добавил, что обострение на поле боя будет в любом случае.

"Активизация боевых действий неизбежна, ведь летнюю кампанию надо заканчивать. Мы понимаем, что с середины октября и до середины марта 2023 г. будет трудно вести активные действия. Если и будет обострение, то в период август - сентябрь", - заметил Михаил Жирохов.

4 августа аналитики Института по изучению войны назвали, перед каким выбором предстанут россияне, если Украина нажмет на Изюм .

В отчете также говорится, что Россия может содержать от пяти до семи ударных групп неизвестного размера вокруг Бахмута .

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 5 августа оккупанты потеряли около 41 650 военных , 4032 бронемашины, 1792 танка и 950 систем артиллерии.

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