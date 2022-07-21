Эксперт поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

"В России не проводится всеобщая мобилизация и для этого есть свои причины. Я уверен, что российские генералы знают, что за 30 лет многое украдено на базах хранения, которые стояли и за Уралом, и до Урала. Поэтому они не хотят общей мобилизации россиян Ведь должно было набрать 200-300 тысяч человек, их надо обеспечить всем необходимым: вооружение, снаряжение, ресурсы и т.д. с этим не справились", - отметил Самусь.

Военный эксперт добавил, что россияне были настолько уверены в своей армии, что считали, что могут позволить себе воевать частями постоянной готовности без проведения общей мобилизации.

"Россияне еще в 2010 году приняли доктринальные положения, в которых говорится, что российская армия переходит на так называемые соединения и части постоянной готовности. Они решили, что на постсоветском пространстве они настолько мощны, так доминируют, что могут себе позволить воевать по частям постоянной готовности без проведения общей мобилизации. Сейчас мы видим, что россияне пропустили все сроки мобилизации, чтобы подготовить хотя бы на минимальном уровне свое войско. Поэтому сейчас россияне могут прибегать к скрытым наборам в военные подразделения", - отметил Михаил Самусь.

7 июля писали, что в Луганской области россияне "мобилизуют" жителей Северодонецка и Лисичанска, чтобы преодолеть сопротивление ВСУ.

16 июля командир подразделения "Стугна" Дмитрий Линько выразил мнение, что в сентябре возможен пик боевых событий, Россия может объявить войну и мобилизацию .

21 июля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Старобельском районе Луганщины россияне принудительно "мобилизуют" мужчин, поэтому те прячутся или уезжают под любым предлогом.

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