Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Я выдвинул идею о присутствии какого-то элемента саботажа, заключающегося в том, что генералы уже осознают необходимость бежать от ответственности за эту спецоперацию и продвигают на передний план Кадырова, Пригожина. Что-то я не вижу генералов родов войск, командующих округами, представителей оперативного управления генштаба. Мы много их видим вообще? А возможно, генералы говорят, что лучше, если разные Кадыровы будут выходить на первый план или Пригожины и им подобная "перхоть", то есть пусть они и отвечают за все", - прокомментировал оппозиционер.



Марк Фейгин отметил, что российские генералы думают, зачем им переутомляться и, возможно, исчезнет давление сверху старших командиров, командование генералитета, наступит процесс быстрой сдачи и переговоров, которые Украинская сторона может стимулировать, то есть все может ускориться.



"Причем даже необязательно сдаваться в плен, а просто оставлять позиции и отходить с них. Это неплохая была бы тактика – прежде всего, сохраняет жизнь бойцам ВСУ, не надо погибать. Нужно использовать эти механизмы, но, повторяю, процесс ускорится существенно, если произойдут дополнительно какие-нибудь определяющие политические важные события", - отметил Фейгин.

Ранее российские СМИ сообщали, что Кадыров может возглавить Росгвардию.

14 сентября стало известно, что министра обороны РФ Сергея Шойгу вызывают на закрытое заседание госдумы РФ

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