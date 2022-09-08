Российские фильтрационные лагеря – это попытка физически уничтожить украинский народ, – представитель Польши в ООН
Постоянный представитель Польши в ООН Кшиштоф Щерский заявил, что действия России в Украине напоминают сталинские методы
Об этом сообщает polskieradio24.
Во время выступления на заседании Совбеза ООН Кшиштоф Щерский подверг резкой критике российские фильтрационные лагеря и принудительные депортации.
"Свидетельства прошедших принудительные депортации и фильтрационные процессы ужасают. Эти практики напоминают сталинские методы, а их системность позволяет предположить, что они могли быть умышленными, – сказал дипломат во время обсуждения в Совете сети российских фильтрационных лагерей на оккупированных территориях Украины. его словам, фильтрационные операции "являются очередной попыткой Кремля физически ликвидировать украинскую нацию и уничтожить ее отдельную идентичность".
Кшиштоф Щерский обратил особое внимание на депортацию украинских детей в глубь России, добавив, что подобная практика нарушает конвенцию о геноциде и квалифицируется не только как военное преступление, но потенциально и как преступление против человечества.
"Польша постоянно призывает к судебному преследованию виновных (...) Мы призываем Россию уважать международное право и международное гуманитарное право, в частности, прекратить практику незаконных принудительных депортаций и позволить всем гражданским лицам из Украины попасть в направление по своему выбору", - подытожил Кшиштоф Щерский.
Ранее посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что американская разведка располагает информацией о том, что Кремль непосредственно контролирует и координирует работу фильтрационных лагерей и подготовил список украинцев, подлежащих фильтрации. Она также добавила, что это ключевой элемент политики Кремля, направленной на аннексию завоеванных территорий.
Российскую практику в ходе обсуждения осудили большинство стран-участниц дискуссии.
- Напомним, бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак считает, что на данный момент обе стороны конфликта не имеют сил быстро завершить войну.
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