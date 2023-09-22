Российские фильмы не будут выдвигать на премию "Оскар": Оскаровский комитет РФ прекратил работу
Российский оскаровский комитет прекратил свою работу и заявил, что отныне Россия не будет выдвигать фильмы для участия в премии из-за санкций
Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС.
"Выдвижение на премию американской киноакадемии "Оскар" при сложившихся обстоятельствах, когда Россия обложена санкциями, а российская культура, спорт и не только поддаются гонениям и запретам, выглядело бы предельно неуместно", - сообщил о приостановке работы оскаровского комитета продюсер Федор Попов и еще два члена, которые были в составе комиссии. Попов добавил, что "ряды комиссии сильно поредели, а ее деятельность остановилась".
Российский оскаровский комитет обычно в сентябре-октябре выдвигал от РФ ленту, которая могла бы претендовать на премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
В 2022 году РФ не подавалась на премию, тогда мнения кинематографистов разделились. В частности, режиссеры Алексей Учитель и Андрей Кончаловский считали, что Россия должна выдвинуть свой фильм на "Оскар", несмотря на политические обстоятельства, но глава Союза кинематографистов РФ Никита Михалков был убежден, что делать это бессмысленно.
В сентябре 2022 года Национальная академия кинематографических искусств и наук РФ опубликовала заявление о том, что "президиум Киноакадемии РФ принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии "Оскар". Тогда глава Российского оскаровского комитета Павел Чухрай не согласился с решением из комитета, а за ним и часть других кинематографистов.
- В минкульте РФ заявили , что фильмы "Барби" и "Опенгеймер" не укрепляют российские "духовные ценности" и что сокращение голливудских фильмов в российском прокате оказывает "положительный эффект".
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