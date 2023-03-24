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Российские фанаты опозорились на футбольном матче в Турции

24 мартa, 2023 пятница
02:52
Спорт

Во время состоявшегося в Турции матча "Фенербахче" - "Зенит" российские болельщики показали позорное поведение

Об этом сообщает Fanatik.

Турецкий "Фенербахче" и питерский "Зенит" провели товарищеский матч (2:2). Игра состоялась в Стамбуле и, конечно, на стадион "Улькер" пришли россияне.

Группа российских болельщиков ввязалась в скандал. В состоянии алкогольного опьянения питерские фанаты начали демонстрировать болельщикам "Фенербахче" непристойные жесты.

В результате на трибунах произошло столкновение, а в конфликт вмешалась полиция. Россиян позорно вывели из стадиона.

  • В сентябре 2022 года фанаты "Фенербахче" занимались провокациями на матчи с киевским "Динамо". Они пришли на матч в масках с лицом Путина и российскими триколорами.
Мир
Россия
скандал
Турция
Фенербахче
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