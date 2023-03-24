Российские фанаты опозорились на футбольном матче в Турции
Во время состоявшегося в Турции матча "Фенербахче" - "Зенит" российские болельщики показали позорное поведение
Об этом сообщает Fanatik.
Турецкий "Фенербахче" и питерский "Зенит" провели товарищеский матч (2:2). Игра состоялась в Стамбуле и, конечно, на стадион "Улькер" пришли россияне.
Группа российских болельщиков ввязалась в скандал. В состоянии алкогольного опьянения питерские фанаты начали демонстрировать болельщикам "Фенербахче" непристойные жесты.
В результате на трибунах произошло столкновение, а в конфликт вмешалась полиция. Россиян позорно вывели из стадиона.
- В сентябре 2022 года фанаты "Фенербахче" занимались провокациями на матчи с киевским "Динамо". Они пришли на матч в масках с лицом Путина и российскими триколорами.
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