Российские фанаты опозорились на футбольном матче в Турции

Об этом сообщает Fanatik.

Турецкий "Фенербахче" и питерский "Зенит" провели товарищеский матч (2:2). Игра состоялась в Стамбуле и, конечно, на стадион "Улькер" пришли россияне.

Группа российских болельщиков ввязалась в скандал. В состоянии алкогольного опьянения питерские фанаты начали демонстрировать болельщикам "Фенербахче" непристойные жесты.

В результате на трибунах произошло столкновение, а в конфликт вмешалась полиция. Россиян позорно вывели из стадиона.