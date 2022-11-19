Российские элиты сейчас в тупике, но никто не хочет оттуда выйти первым, - российский оппозиционер Пономарев
Илья Пономарев, российский оппозиционер, считает, что никакого мятежа в РФ не будет, если люди не будут видеть кто и что будет после Путина, поэтому нужна альтернативная власть
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Я считаю, что сейчас нет более оппозиционно настроенного слоя общества в РФ, чем российская элита, а особенно российское правительство, понимающие, что сейчас они в тупике. Они не видят альтернативы, но никто не хочет быть первым. Им удобнее скрываться за таким пониманием, что все решения по войне принимает один человек - Путин. Поэтому они пытаются пересидеть и переждать, когда все закончится", - пояснил оппозиционер.
Илья Пономарев отметил, что переждать невозможно, поэтому партизанское движение, которое сейчас распространяется и растет в РФ, направлено на то, чтобы элиты наконец-то поняли, что стратегия "пересидеть" не работает, а нужно выбирать либо одну, либо другую сторону.
"Никакого мятежа не будет, если люди не будут видеть кто и что будет после Путина, поэтому главное – альтернатива. Надо сформировать альтернативную власть, правительство, которое будет поддержано антипутинской коалицией, коллективным Западом. То есть то, что эта альтернатива признана и есть выход, а если они перейдут на ее сторону, то им будет гарантирована защита, будут сохранены их жизнь и имущество, тогда они начнут двигаться, и наша главная цель – это российские элиты, которые понимают, что поражение уже есть. А потом уже нужно обращаться к рядовым гражданам, потому что уровень недовольства очень велик, но им нужно увидеть настоящую силу", - заметил Пономарев.
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