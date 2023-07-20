Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Россияне повышают ставки для переговоров с Эрдоганом. Зерновой коридор - это 99% Эрдоган и 1% ООН. Это личный геополитический проект президента Турции. Уже российские эксперты говорят, что Эрдоган начал вести недружественную политику по отношению к РФ. Турция отпустила азовцев, разблокировала членство Швеции НАТО. Эрдоган сказал, что поддерживает территориальную целостность Украины, освобождение Крыма. И, наконец, сказал, что Украина заслуживает быть членом НАТО", - подчеркнул Клименко.

Главный редактор издания BlackSeaNews также добавил, что россияне формируют свою переговорную позицию.

"Будет встреча Эрдогана с Путиным. РФ формирует свою переговорную позицию. Но нет других возможностей для борьбы в Черном море с минной угрозой, чем создание международной турецко-румынской минно-тральной группы военных кораблей. Которые под любым зонтиком стали бы расчищать Черное море от мин и обеспечивать военно-морское присутствие кораблей НАТО в Черном море, в том числе в украинском секторе", - отметил Клименко.

Прекращение Россией действия "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор, даже несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины. В тот же день Путин назвал условия возвращения РФ к "зерновому соглашению" и потребовал их немедленного исполнения.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил , что единственным ответом Евросоюза на угрозы РФ обстреливать украинские суда с зерном может быть только увеличение военной помощи Украине.













