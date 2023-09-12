Отсутствие реакции вызывает у многих всю гамму чувств – от непонимания до возмущения. Альянс продолжает делать вид, что формально у него нет конфликта с РФ, хотя все его члены нам помогают. За время войны удалось сдвинуть многие "красные линии" и этот процесс продолжается. Но главная красная линия остается неподвижной, "сакральной", и вокруг этого существует консенсус. Пока что. Альянс будет применять статью 5 о взаимной защите только в случае целенаправленной атаки на его территорию. Это имеет свою логику — представьте себе, что мы нанесли удары по какому-то российскому объекту в Сибири и обломок дрона упал на территории Китая. Очевидно, что Китай не будет объявлять нам за это войну, хотя разговор будет непростым. Но в случае НАТО падение обломков дронов это результат системной российской агрессии.

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Мы не наивны и не рассчитываем, что Североатлантический союз пустит в действие положение о коллективном военном ответе. Но отсутствие никакого ответа, а заявления и декларации, конечно, не считаются, делает Альянс слабее. Более того, возникает вакуум ответственности, иначе где предел, когда собственно НАТО должно реагировать. Это продолжение, хоть и совсем иное, дискуссии о серых зонах безопасности — здесь как раз такая зона возникает.

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Мог бы Альянс сознательно реагировать — конечно. Например, румыны могли бы запросить консультации в соответствии со статьей 4 Договора о НАТО. Она говорит, что каждый член Североатлантического союза может сделать это в случае, если ощущает угрозу своей безопасности. А нас могли бы на них пригласить — в форме заседания нового Совета Украина-НАТО.

Есть и множество других вариантов реагирования, однако Альянсу мешает отсутствие понимания, а что, собственно, значит, не иметь даже опосредованного конфликта с РФ как ядерным государством. Это мешает НАТО предоставить нам гарантии безопасности во время войны, а факт приглашения в НАТО именно так и толкуется. Но это мешает Альянсу предоставить адекватный, я уже не говорю мощный ответ на нарушение воздушного пространства НАТО, ведь это самое нарушение — неважно, является ли оно побочным результатом атаки на нас или нет. В РФ понимают и уважают только силу и такую силу НАТО должно показывать — конечно, ответственно, иначе презирающий Запад Путин снова начнет поднимать ставки.

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Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины

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