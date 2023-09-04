Украина заявила о падении российских дронов в Румынии, Бухарест считает, что прямой угрозы не было

Об этом сообщает спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО", - говорится в сообщении.

Ведомство призвало партнеров обеспечить Украину дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией, которые усилит защиту инфраструктуры Украины и государств-соседей.

В МИД Румынии осудили атаки на гражданскую инфраструктуру Украины и назвали их неоправданными и нарушающими все международные гуманитарные правила. Там также отметили, что структуры отслеживали ситуацию в реальном времени.

"Атаки беспилотников, совершенные РФ, не представляли прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии", - отметили в Минобороны.

В министерстве отметили, что продолжают внедрять меры усиленной бдительности, а также меры, направленные на укрепление обороны и сдерживание на восточном фланге, согласно национальному плану и планам НАТО.