Российские дроны атаковали Киев. В столице сработало ПВО
В ночь с 20 на 21 апреля российские дроны-камикадзе атаковали Киев и область
О работе ПВО в 1:00 сообщил глава ОП Андрей Ермак.
Воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 00:37.
"Киевщина! Угроза атаки вражеских дронов. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога". Берегите себя и близких!", - говорится в заявлении Киевской ОВА.
- Вечером 19 апреля киевляне наблюдали вспышку и момент падения неизвестного объекта на Землю. Столичные власти заявили, что детали будут выяснять специалисты.
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