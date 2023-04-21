Российские дроны атаковали Киев. В столице сработало ПВО

О работе ПВО в 1:00 сообщил глава ОП Андрей Ермак.

Воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 00:37.

"Киевщина! Угроза атаки вражеских дронов. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога". Берегите себя и близких!", - говорится в заявлении Киевской ОВА.