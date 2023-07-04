Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Российские ДРГ предприняли неудачные попытки проникнуть через границу Украины на Северском и Слобожанском направлениях, - Генштаб

Российские ДРГ предприняли неудачные попытки проникнуть через границу Украины на Северском и Слобожанском направлениях, - Генштаб

4 июля, 2023 вторник
19:23
Война с Россией

За прошедшие сутки российские ДРГ предприняли неудачную попытку проникновения на территорию Украины на Северском и Слобожанском направлениях, однако враг понес потери и отступил

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 4 июля.

На Донетчине пьяные оккупанты издеваются и грабят гражданское население

Сообщается, что во временно оккупированном населенном пункте Малоянисоль Донецкой области отмечено размещение вражеского подразделения.

"Оккупанты почти постоянно употребляют алкогольные напитки и в нетрезвом состоянии издеваются над гражданскими жителями, наносят им телесные повреждения, занимаются мародерством", - пишет Генштаб.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки уничтожили 18 артсредств и 2 станции РЭБ врага

Указанные подразделения также поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и 3 средства противовоздушной обороны.

В свою очередь авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 3 – по зенитно-ракетным комплексам, 1 – по пункту управления врага.

Россияне совершили 50 обстрелов из РСЗО и нанесли 35 авиаударов по территории Украины

В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

В других направлениях ситуация такова:

  • На Северском и Слобожанском направлениях в течение текущих суток враг произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Это, в частности, Карповичи, Михалькина Слобода Черниговской области; Середина-Буда, Волковка Сумской области и Одноробовка, Уды, Волчанск, Охримовка, Землянки Харьковской области.
  • На Купянском направлении противник пытался наступать в районе южнее Новоселовской Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отразили все атаки врага. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Одрадное, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Масютовка, Кисловка Харьковской области.
  • На Лиманском направлении в течение суток, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Нововодяного и южнее Дибровы Луганской области, успеха не имел. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Берестовое, Веселое, Раздоловка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области. Вместе с тем украинские воины, продолжающие вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов. Среди них Васюковка, Марково, Богдановка, Хромово, Ивановское, Часов Яр, Клищиевка, Александро-Шультино и Северное Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Авдеевки Донецкой области. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Очеретино, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тонечко и Первомайское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении  под враждебными огнем артиллерии наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Макаровка и Зеленое Поле Донецкой области.
  • В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Ровнополья Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Левадное, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Змиевка, Львов, Токаревка, Антоновка, Громадное, Станислав Херсонской области и город Херсон.

Днем 4 июля российская оккупационная армия обстреляла Первомайский Харьковской области, в результате чего пострадали более 43 человек, из них 12 детей.

Донетчина
оккупированные территории
потери окуппантов
Читайте также:
путін та шойгу
3 июля, 2023 понедельник
Шойгу впервые прокомментировал попытку мятежа вагнеровцев в России
на фото: ЗСУ
3 июля, 2023 понедельник
РФ начала перемещать подразделения своих войск, которые готовили на полигонах в Беларуси, - Генштаб
Валерій Чалий
3 июля, 2023 понедельник
Решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься на следующем юбилейном саммите Альянса в Вашингтоне, - Чалый
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.72
    Покупка 36.72
    Продажа 37.43
  • EUR
    Покупка 40.3
    Продажа 41.18
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
4 июля
20:01
OPINION
Ссоры в соцсетях как продолжение телесериалов 90-х
20:00
Обзор
Победные новости 496 дня войны: ВСУ за сутки продвинулись на 2 км на Бердянском направлении, а Подмосковье атаковали дрон
19:56
Telegram
В Telegram отреагировали на опасения, что спецслужбы РФ могут следить за пользователями в мессенджере
19:45
ВСУ предупредили, что оккупанты могут готовиться к провокации на ЗАЭС в ближайшее время
19:34
Правительство Британии разрешило использовать 2,3 млрд фунтов от продажи Абрамовичем "Челси" только в Украине
19:33
Медведев заявил, что с начала года армию РФ пополнили 185 тыс. контрактников
19:19
Глава генштаба Британии охарактеризовал стратегию украинского контрнаступления
19:12
В Киеве из-за жары вводят ограничения движения грузовиков
19:10
Пригожину вернули 10 млрд рублей, которые изъяли в ходе обысков в Петербурге, - росСМИ
19:05
Под Мариуполем нашли тело 12-летней девочки, которую мог сбить на авто военный РФ
18:58
ООН
Совет ООН по просьбе Пакистана проведет заседание по сожжению Корана в Швеции
18:53
Эксклюзив
Арестовывать меня не имели права, но, похоже, кому-то нужна была картинка, – нардеп Алексеев
18:47
NYT: Путину грозят новые мятежи из-за мягкой реакции на неудачный бунт Пригожина
18:38
Защита близкого к Путину олигарха Фридмана оспаривает санкции ЕС и заявляет, что они разрушили его жизнь
18:32
Эксклюзив
На территории Киевщины в этом году зафиксировали уже около 2 тыс. военных преступлений РФ, - Небитов
18:32
Обновлено
В результате удара РФ по Первомайскому пострадали 43 человека, среди них 12 детей
18:16
Нидерланды выделяют Украине более 118 млн евро: на что потратят средства
18:02
Депутат-застройщик, министр и партия власти: движение "ЧЕСТНО" исследовало связи Института когнитивного моделирования Спартака Субботы
18:02
OPINION
Восток Украины становится бандеровским
17:56
Швейцария заявила о намерении присоединиться к европейскому проекту "Небесный щит"
17:40
"Очень хороший разговор": Столтенберг обсудил с Зеленским подготовку к саммиту НАТО
17:38
Эксклюзив
Евгений Пригожин
Военно-политическая карьера Пригожина после марша на Москву не заканчивается, – эксперт Центра Исследования России
17:38
Сезон грибов и пикников: в Минздраве напомнили, что делать, если обнаружили на себе клеща
17:29
На Камчатке разбился российский истребитель МиГ-31
17:02
РФ больше года охотится на HIMARS, однако до сих пор не поймала ни одной системы, - Маляр
17:00
Эксклюзив
Нет никаких признаков того, что ШОС может превратиться в военно-политический блок, - эксперт-международник Пойта
16:59
ЕБРР
Днепр получит от ЕБРР 25 млн евро для помощи переселенцам
16:50
ГУР: Пригожин может использовать Беларусь как логистический хаб, вряд ли туда перебазируют весь состав ЧВК Вагнера
16:49
Украина решила усилить северную границу в связи с последними событиями вокруг ЗАЭС, - Наев
16:44
Последний запуск европейской ракеты Ariane 5 задерживается из-за погодных условий
16:42
Ткаченко на фестивале FELIZONDA-2023 в Португалии: "Украине как государству с тысячелетней историей есть о чем рассказать миру"
16:41
Властям РФ все чаще нужно доказывать, что Путин еще жив, - представитель ГУР Юсов
16:31
Эксклюзив
Даниил Гетманцев
Решение вернуть довоенное налогообложение бизнеса абсолютно очевидно, - Гетманцев
16:17
COVID-19
В Киеве за время карантина COVID-19 переболели более полумиллиона жителей
16:17
Гитанас Науседа
Президент Литвы призвал союзников предложить Украине упрощенное вступление в НАТО
16:12
"Мариуполь очень скоро вернется домой": советник мэра увидел готовность оккупантов к "жесту доброй воли"
16:10
РФ фактически превратила "Крымский титан" в воинскую часть, - движение "Атеш"
16:05
OPINION
Столтенберг остается
16:00
Теракт в Тель-Авиве: водитель авто сбил людей на тротуаре и набросился на прохожих с ножом: 7 раненых
15:57
РФ пытается мобилизовать жителей ВОТ, обещая их детям бюджетные места в российских вузах
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV