Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 4 июля.

На Донетчине пьяные оккупанты издеваются и грабят гражданское население

Сообщается, что во временно оккупированном населенном пункте Малоянисоль Донецкой области отмечено размещение вражеского подразделения.

"Оккупанты почти постоянно употребляют алкогольные напитки и в нетрезвом состоянии издеваются над гражданскими жителями, наносят им телесные повреждения, занимаются мародерством", - пишет Генштаб.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки уничтожили 18 артсредств и 2 станции РЭБ врага

Указанные подразделения также поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и 3 средства противовоздушной обороны.

В свою очередь авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 3 – по зенитно-ракетным комплексам, 1 – по пункту управления врага.

Россияне совершили 50 обстрелов из РСЗО и нанесли 35 авиаударов по территории Украины

В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.



Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

В других направлениях ситуация такова:

На Северском и Слобожанском направлениях в течение текущих суток враг произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Это, в частности, Карповичи, Михалькина Слобода Черниговской области; Середина-Буда, Волковка Сумской области и Одноробовка, Уды, Волчанск, Охримовка, Землянки Харьковской области.

в течение текущих суток враг произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Это, в частности, Карповичи, Михалькина Слобода Черниговской области; Середина-Буда, Волковка Сумской области и Одноробовка, Уды, Волчанск, Охримовка, Землянки Харьковской области. На Купянском направлении противник пытался наступать в районе южнее Новоселовской Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отразили все атаки врага. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Одрадное, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Масютовка, Кисловка Харьковской области.

противник пытался наступать в районе южнее Новоселовской Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отразили все атаки врага. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Одрадное, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Масютовка, Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении в течение суток, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Нововодяного и южнее Дибровы Луганской области, успеха не имел. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Берестовое, Веселое, Раздоловка Донецкой области.

в течение суток, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Нововодяного и южнее Дибровы Луганской области, успеха не имел. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Берестовое, Веселое, Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области. Вместе с тем украинские воины, продолжающие вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов. Среди них Васюковка, Марково, Богдановка, Хромово, Ивановское, Часов Яр, Клищиевка, Александро-Шультино и Северное Донецкой области.

под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области. Вместе с тем украинские воины, продолжающие вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов. Среди них Васюковка, Марково, Богдановка, Хромово, Ивановское, Часов Яр, Клищиевка, Александро-Шультино и Северное Донецкой области. На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Авдеевки Донецкой области. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Очеретино, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тонечко и Первомайское Донецкой области.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Авдеевки Донецкой области. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Очеретино, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тонечко и Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении под враждебными огнем артиллерии наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области.

под враждебными огнем артиллерии наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Макаровка и Зеленое Поле Донецкой области.

противник нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Макаровка и Зеленое Поле Донецкой области. В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Ровнополья Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Левадное, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Змиевка, Львов, Токаревка, Антоновка, Громадное, Станислав Херсонской области и город Херсон.

Днем 4 июля российская оккупационная армия обстреляла Первомайский Харьковской области, в результате чего пострадали более 43 человек, из них 12 детей.