Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Херсона Роман Головня в эфире Еспресо.

"Как сами наши военные говорят, они не могут понять некоторых действий оккупантов, потому что время от времени ДРГ РФ переправляются на правый берег. Несколько таких ДРГ уже были ликвидированы", - подчеркнул он.

По словам заместителя мэра, местные жители также сообщают о движении по Днепру различных военных формирований ккупанов на лодках. Некоторые суда были расстреляны на русле реки.

11 января российские ккупанты 90 раз обстреляли территорию Херсонщины из артиллерии, реактивных систем, минометов и танков. В результате погиб один человек, еще пять ранены.

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