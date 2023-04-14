Российские доходы от продажи нефти за год упали на 43%, - МЭА

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МАЭ).

Ежедневный российский экспорт нефти в среднем составил 8,1 миллиона баррелей в день в марте.

По данным МЭА это самый высокий показатель с апреля 2020 года, ведь "потолок цен" привлекает трейдеров, готовых рискнуть операциями с баррелями. Доход от экспорта немного восстановился от минимумов февраля, достигнув 12,7 миллиарда долларов, но все еще снизился на 43% по сравнению с годом ранее.

В частности, отмечается, что в прошлом месяце российская нефть и нефтепродукты в среднем продавались значительно ниже предельных цен: сырая нефть стоила 50,67 долларов за баррель по сравнению с максимальным лимитом в 60 долларов.

"Однако в ближайшие месяцы ситуация может усложниться, поскольку сокращение добычи Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками, включая Россию, приведет к росту цен на нефть. По данным МЭА, ведущий сорт московской нефти Urals в апреле составил примерно 5 долларов от верхнего предела в 60 долларов за баррель, в то время как средневзвешенная экспортная цена всей нефти в стране превысила его", - добавили авторы Bloomberg.