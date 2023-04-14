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Российские доходы от продажи нефти за год упали на 43%, - МЭА

14 апреля, 2023 пятница
21:00
Экономика

Согласно данным Международного энергетического агентства, экспорт нефти РФ в марте стал самым высоким со времен пандемии, но доход снизился почти вдвое по сравнению с 2022 годом

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МАЭ).

Ежедневный российский экспорт нефти в среднем составил 8,1 миллиона баррелей в день в марте.

По данным МЭА это самый высокий показатель с апреля 2020 года, ведь "потолок цен" привлекает трейдеров, готовых рискнуть операциями с баррелями. Доход от экспорта немного восстановился от минимумов февраля, достигнув 12,7 миллиарда долларов, но все еще снизился на 43% по сравнению с годом ранее.

В частности, отмечается, что в прошлом месяце российская нефть и нефтепродукты в среднем продавались значительно ниже предельных цен: сырая нефть стоила 50,67 долларов за баррель по сравнению с максимальным лимитом в 60 долларов.

"Однако в ближайшие месяцы ситуация может усложниться, поскольку сокращение добычи Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками, включая Россию, приведет к росту цен на нефть. По данным МЭА, ведущий сорт московской нефти Urals в апреле составил примерно 5 долларов от верхнего предела в 60 долларов за баррель, в то время как средневзвешенная экспортная цена всей нефти в стране превысила его", - добавили авторы Bloomberg.

  • Напомним, 2 апреля страны-члены ОПЕК+ объявили о сокращении добычи нефти. Следовательно, мировые цены на нефть начали расти.
  • Цены на нефть в понедельник, 10 апреля, практически не изменились, поскольку инвесторы сопоставили перспективы сокращения поставок со стороны производителей ОПЕК+ в мае с опасениями по поводу ослабления глобального роста, который может снизить спрос на топливо.
  • По итогам первого квартала 2023 года нефтегазовые доходы России упали на 45%, прежде всего в результате вступления в силу санкций стран G7 по нефти и нефтепродуктам из РФ.
Мир
Россия
нафта
санкции против России
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