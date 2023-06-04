Российские добровольцы назначили встречу губернатору Белгородщины
В воскресенье, 4 июня 2023 года, командиры рейда на территорию Белгородской области РФ обратились к областному руководителю Вячеславу Гладкову
Они просят его прийти и забрать двоих взять в плен бойцов подконтрольной Путину армии. Об этом говорится в совместном видеообращении Легитона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса (РДК), размещенном в официальном ТГ-канале "легионеров".
"Сегодня великий православный праздник - Троица . И мы, представители РДК и "Легиона", предлагаем обменять двух пленных на несколько минут общения с вами в храме. Без оружия. Если вы сегодня до 17:00 явитесь в храм в Новой Таволжанке, мы, как жест доброй воли, как принято говорить у нас на родине, обменяем этих двух пленных просто на возможность пообщаться с вами о судьбе России, ненужной кровопролитной войне, которая ведется уже полтора года, а теперь ведется и на территории вашей Белгородской области", – сказал от имени командиров лидер РДК Денис Капустин (он же White Rex).
"Поэтому сегодня до 17:00 у вас есть возможность пообщаться без оружия и забрать домой двух граждан РФ, простых солдат, которых вы и ваше политическое руководство отправило на эту бойню. До встречи!", - подчеркнул Капустин.
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При этом видео было записано в больничной палате – рядом с мужчиной на операционном столе.
Новая Таволжанка, в которой, по их словам, сейчас находят вооруженные российские оппозиционеры, находится между границей и Шебекино.
Целью своего повторного рейда на Белгородщину добровольцы называют Шебекино.
Что происходит в Белгородской области
22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус (РДК) сообщили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ и вхождении их передовых отрядов в Грайворон.
2 июня РДК и легион "Свобода России" начали второй на Белгородщину. В этот раз русские партизаны сосредоточились на городе Шебекино.
Вчера, 3 июня, "легионеры" обвинили путинские войска в "хаотическом обстреле Белгородщины" и предложили жителям области эвакуацию в глубь Украины .
"Пограничная зона в Белгородской области стремительно превращается в серую зону (со стороны РФ): заброшенные дома, покинутые жители, полное отсутствие местной администрации и представителей полиции... В этой образовавшейся серой зоне РДК пытается закрепиться, чтобы потом навести порядок ", - проинформировали в свою очередь 3 июня в РДК.
Утром 4 июня добровольцы заявили о боях на подступах к Шебекино.
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