Российские диверсанты в очередной раз пытались пересечь границу с Сумщиной, - ОВА
20 января диверсионно-разведывательная группа РФ предприняла попытку пересечь границу с Сумской областью: защитники открыли по ним огонь - захватчики скрылись
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме.
20 января, примерно в 05:00, российская диверсионно-разведывательная группа пыталась пересечь украинскую границу на Сумщине.
По словам Дмитрия Живицкого, шесть человек двигались с территории России в сторону Юнаковской громады: защитники Украины открыли огонь и захватчики скрылись.
- Напомним, в пятницу, 20 января, российские террористы снова обстреляли территорию Сумской области: за день РФ нанесла 27 ударов по области.
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