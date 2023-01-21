Российские диверсанты в очередной раз пытались пересечь границу с Сумщиной, - ОВА

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме.

20 января, примерно в 05:00, российская диверсионно-разведывательная группа пыталась пересечь украинскую границу на Сумщине.

По словам Дмитрия Живицкого, шесть человек двигались с территории России в сторону Юнаковской громады: защитники Украины открыли огонь и захватчики скрылись.

Напомним, в пятницу, 20 января, российские террористы снова обстреляли территорию Сумской области: за день РФ нанесла 27 ударов по области.

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