Российские дипломаты занимаются только шпионажем и пропагандой, - Климкин
Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин считает, что можно не обращать внимания на то, что Россия требует извинений от Польши из-за своего облитого красной краской посла Сергея Андреева, потому что российские дипломаты точно не являются классическими дипломатами, российская дипломатия за границей занимается шпионажем или пропагандой
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Российская дипломатия - это внутренняя пропаганда. Чтобы россиянам было слышно, что они требуют прощения от поляков. Поляков и Польшу в России не любят. 70% россиян хотели бы после Украины напасть на Польшу. Это часть внутренней пропаганды. Это попытка сказать: - уважайте нас через уважение наших дипломатов. То есть не хватает им уважения и они требуют извинений. Я считаю, что российские дипломаты точно не являются классическими дипломатами. Они занимаются шпионажем или пропагандой. Других занятий у них за рубежом нет. Особенно в странах Европейского Союза" , – заметил Климкин.
Также дипломат добавил, что российскую дипломатию лучше ослаблять.
"В не Западном мире они пытаются нивелировать свой имидж и рассказать, что на Россию нападают. Это вызывает искаженные улыбки и ничего больше. Нам не нужно беспокоиться за российскую дипломатию, чем быстрее она умрет, тем лучше. А если над ней смеются - это на самом деле нам в плюс. Эти слова, которые сказал Лавров в интервью итальянскому телевидению, - это пещерный антисемитизм. Я считаю, что российскую дипломатию лучше ослаблять. Пусть они говорят, а нам будет больше помощи и больше уважения", - подчеркнул Климкин.
- Также известно, что Польское посольство в России облили красной краской.
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