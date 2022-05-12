Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Российская дипломатия - это внутренняя пропаганда. Чтобы россиянам было слышно, что они требуют прощения от поляков. Поляков и Польшу в России не любят. 70% россиян хотели бы после Украины напасть на Польшу. Это часть внутренней пропаганды. Это попытка сказать: - уважайте нас через уважение наших дипломатов. То есть не хватает им уважения и они требуют извинений. Я считаю, что российские дипломаты точно не являются классическими дипломатами. Они занимаются шпионажем или пропагандой. Других занятий у них за рубежом нет. Особенно в странах Европейского Союза" , – заметил Климкин.

Также дипломат добавил, что российскую дипломатию лучше ослаблять.

"В не Западном мире они пытаются нивелировать свой имидж и рассказать, что на Россию нападают. Это вызывает искаженные улыбки и ничего больше. Нам не нужно беспокоиться за российскую дипломатию, чем быстрее она умрет, тем лучше. А если над ней смеются - это на самом деле нам в плюс. Эти слова, которые сказал Лавров в интервью итальянскому телевидению, - это пещерный антисемитизм. Я считаю, что российскую дипломатию лучше ослаблять. Пусть они говорят, а нам будет больше помощи и больше уважения", - подчеркнул Климкин.

Также известно, что Польское посольство в России облили красной краской.

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