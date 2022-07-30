Российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений: МИД о твите посольства РФ в Британии

Об этом написал спикер МИД Олег Николенко в собственном твиттере.

"Прочтите это, когда вам скажут, что Россию нельзя изолировать. Нет разницы между российскими дипломатами, призывающими к казни украинских военнопленных, и российскими войсками, которые совершают это в Оленовке. Все они являются соучастниками этих военных преступлений и должны отвечать" - подчеркнул. он.

Известно, что твиттер обозначил сообщение, как нарушающее правила в отношении языка ненависти, однако решил оставить открытым доступ к нему "в интересах общественности".

Известно, что Генштаб Украины опроверг обвинения РФ в ударе ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.

В разведке считают, что убийство украинских пленных в Оленовке Донецкой области организовали наемники ЧВК Вагнера по личному указанию Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 - ранены. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров признать РФ государством-террористом.

Действия оккупантов уже осудили высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, заявившая, что массовое убийство украинских военнопленных в Оленовке нуждается в расследовании .

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