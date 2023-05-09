Соответствующее видео опубликовано на странице Euromaidan-Warszawa в Facebook.

"Шесть часов утра, Варшава. Мы под домом российских дипломатов. В День победы будим их звуками, которыми они будят украинцев вот уже девятый год. Просыпайтесь, рашисты! Ваше время пришло!" - говорится в подписи к видео.

"Мы хотим, чтобы сегодня современные фашисты очнулись от последствий собственных действий", - добавили активисты.

Они подчеркнули, что цель акции – привлечь внимание к необходимости выдворения российских дипломатов из Польши как представителей страны-агрессора.

"Потому что у них нет ничего общего с цивилизованным миром", - пояснили активисты.