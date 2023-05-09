Российские дипломаты в Варшаве проснулись от звуков сирен и взрывов: подробности
Российских дипломатов в Варшаве (Польша) утром 9 мая разбудили звуки сирен и взрывов, которые раздавались под их окнами из колонок
Соответствующее видео опубликовано на странице Euromaidan-Warszawa в Facebook.
"Шесть часов утра, Варшава. Мы под домом российских дипломатов. В День победы будим их звуками, которыми они будят украинцев вот уже девятый год. Просыпайтесь, рашисты! Ваше время пришло!" - говорится в подписи к видео.
"Мы хотим, чтобы сегодня современные фашисты очнулись от последствий собственных действий", - добавили активисты.
Они подчеркнули, что цель акции – привлечь внимание к необходимости выдворения российских дипломатов из Польши как представителей страны-агрессора.
"Потому что у них нет ничего общего с цивилизованным миром", - пояснили активисты.
- Российский диктатор Владимир Путин на параде 9 мая заявил , что Запад якобы развязал против его страны войну, целью которой является уничтожение РФ.
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