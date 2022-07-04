Российские дипломаты покинули Болгарию после угроз Москвы разорвать отношения
Два российских самолета вылетели из Болгарии в воскресенье, 3 июля, с десятками российских дипломатических сотрудников и членами их семей
Об этом пишет Associated Press.
Российский дипломат Филипп Воскресенский сообщил журналистам в аэропорту столицы Болгарии перед вылетом рейсов, что он был среди 70 российских дипломатических сотрудников, которых объявили "персоной нон грата" и приказали покинуть страну до конца воскресенья.
Издание сообщает, что решение о выслании Болгарии объявил исполняющий обязанности премьер-министра Кирилл Петков, занявший решительную позицию против России после того, как она вторглась в Украину 24 февраля.
"Каждый, кто работает против интересов Болгарии, будет призван вернуться в страну, из которой он прибыл", – сказал он.
Associated Press отмечает, что в пятницу, 1 июля, российский посол Элеонора Митрофанова выдвинула Болгарии ультиматум об отмене своего решения и пригрозила, что Москва полностью разорвет дипломатические отношения.
"Я намерен срочно поставить перед руководством моей страны вопрос о закрытии посольства России в Болгарии, что неизбежно приведет к закрытию болгарской дипмиссии в Москве", - говорится в заявлении.
Журналисты издания подчеркнули, что Болгария решительно поддерживает санкции Запада против Москвы с момента начала полномасштабной войны в Украине. Европейский Союз, членом которого Болгария является с 2007 года, ответил, что "полностью поддерживает и солидарен с Болгарией".
- 28 июня мы писали, что Болгария высылает из страны 70 российских дипломатов и технический персонал посольства РФ.
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