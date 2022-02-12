Российские дипломаты начали покидать Украину, - росСМИ
Российские дипломаты и сотрудники консульств начали покидать Украину на фоне информации о новом вторжении РФ
Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".
Источник утверждает, что в Украине уже возникли сложности с записью на прием в посольство РФ.
"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств в Украине начали ехать в Россию. Об этом, в частности, говорят трудности при записи на прием в консульства и посольство", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что на фоне объявленной посольствами многих других стран эвакуации дипломатов "Москва решила пойти по тому же пути".
В МИДе России пока не прокомментировали эту информацию.
За последние сутки 16 стран призвали своих граждан уехать из Украины из-за угрозы российского вторжения.
- 12 февраля стало известно, что Соединенные Штаты готовятся эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве из-за угрозы российского вторжения в Украину.
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