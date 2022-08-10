Российские десантники пытались наступать в направлении недавно освобожденного Лозового, - ОК "Юг"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в нашей операционной зоне остается напряженной и сложной, но ее развитие под контролем сил обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении нет. Пытаясь вернуть утраченное положение попытался силами десантно-штурмового взвода провести разведку. в направлении недавно освобожденного Лозового. Успеха не было, отступил", - говорится в отчете.

В течение дня, 9 августа, российский враг нанес 2 ракетных и 3 авиационных удара по нашим подразделениям. 5 крылатых ракет типа "воздух - воздух" выпущено по самолетам Воздушных сил, которые наносили удары по врагу. Украинская авиация обошлась без потерь.

Россия обстреляла тяжелой ствольной артиллерией 152 калибра Криворожский район, близ Великой Костромки. Попали по сельскохозяйственным площадям. Обошлось без человеческих потерь.

В Бериславском районе враг пытался проводить воздушную разведку с помощью БПЛА. Очередной беспилотник "Орлан-10" был уничтожен зенитно-ракетным подразделением ВСУ.

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