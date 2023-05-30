Российские чиновники пытались устроить своего агента на оборонный завод в Киеве
Чиновники минобороны и министерства экономического развития РФ завербовали агента в Киеве и пытались устроить его на столичный оборонный завод
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Злоумышленниками оказались сотрудник главного управления международного военного сотрудничества минобороны РФ полковник Дмитрий Гулий и заместитель директора правового департамента министерства экономического развития страны-агрессора Виталий Техтелев.
"В начале полномасштабного вторжения они дистанционно завербовали жителя Киева. Вскоре мужчина получил от них задачу – устроиться в одну из оборонных компаний в столичном регионе. Конечная цель этого агента – собирать и передавать в РФ разведданные", – пишет ведомство.
Россиян также интересовали последствия ракетных ударов РФ по критической инфраструктуре столицы.
В феврале 2023 года СБУ задержала вражеского агента и сообщила ему о подозрении в государственной измене. В ходе расследования задержанный предоставил персональные данные своих кураторов из РФ.
Правоохранители также сообщили обоим россиянам о подозрении за шпионаж совершенное по предварительному сговору группой лиц.
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