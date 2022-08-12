Российские чиновники проходили обучение в Иране в рамках соглашения о передаче беспилотников, - Госдеп США
В Госдепартаменте США сказали, что российские чиновники проходили обучение в Иране в рамках соглашения о передаче беспилотников между двумя странами
Об этом заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Пател сказал журналистам во время телефонного брифинга 11 августа, передает Reuters.
По его словам, российские чиновники "в последние несколько недель" учились в Иране пользоваться беспилотниками. Поэтому США будут "энергично применять" санкции в отношении как российской, так и иранской торговли оружием.
"Передача беспилотников между двумя странами потенциально подпадает под санкции в соответствии с многочисленными положениями. Мы и дальше невероятно обеспокоены использованием и распространением Ираном БПЛА. Они использовались для нападения на американские войска, наших партнеров в регионе и международные транспортные организации", - подчеркнул Пател.
- 24 июля СМИ взвились информацией, что Иран отправил в Россию через Каспийское море партию боевых дронов, которые россияне планируют применять в войне с Украиной.
- Однако 26 июля координатор совета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не видят никаких признаков поставок иранских беспилотников в Россию.
- Тогда же Иран заключил с РФ еще и соглашение, по которому будет ремонтировать российские самолеты и поставлять в них детали.
- 9 августа стало известно о наличии информации в США, что россияне приступили к учебным тренировкам с беспилотниками в Иране.
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