English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Российские чиновники посещали Иран и осматривали боевые беспилотники, - Белый дом

Российские чиновники посещали Иран и осматривали боевые беспилотники, - Белый дом

16 июля, 2022 суббота
11:44
Мир

В Белом доме утверждают, что российские члены правительства посетили аэродром в центральном Иране, где осматривали боевые беспилотники с намерением приобрести для использования в войне против Украины

Об этом сообщает AP.

"Мы считаем, что официальная российская делегация недавно получила демонстрацию иранских БПЛА, способных атаковать", – сказал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Россия заинтересована в приобретении иранских БПЛА, способных атаковать.

По данным Белого дома, Иран продемонстрировал беспилотники россиянам на аэродроме Кашан 8 июня и 15 июля. Администрация также обнародовала спутниковые снимки беспилотников "Шахед-191" и "Шахед-129", которые демонстрируются и улетают на аэродроме, а транспортный самолет российской делегации находится на земле.

По словам Джейка Салливана, у администрации "информация о том, что правительство Ирана готовится предоставить России несколько сотен БПЛА".

В США считают, что июньский визит был первым случаем, когда российская делегация посетила этот аэродром для такой демонстрации.

Байден стремится усилить координацию между союзниками с Ближнего Востока в ответ на российское вторжение в Украину. Многие страны Персидского залива, в частности Саудовская Аравия, серьезно озабочены злонамеренной деятельностью Ирана в регионе.

Вместе с тем, ни одна из стран, представленных на саммите, не пошла в ногу с США по поводу санкций против России, что является ключевым приоритетом внешней политики администрации Байдена.

  • 12 июля Иран после обвинений в поставках РФ беспилотников анонсировал визит Путина. Отмечалось, что российский диктатор с президентом Ирана Ибрагимом Раисе обсудили экономическое сотрудничество.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Иран
Джо Байден
война с Россией
США
Читайте также:
переговори України з Росією
14 июля, 2022 четверг
Россия снова заговорила о переговорах с Украиной: новые условия без денацификации и демилитаризации
Офіс генпрокурора України
14 июля, 2022 четверг
Изменил присяге и перешел на сторону оккупантов. Экс-заместителю разведывательного управления Военно-морских сил сообщили о подозрении
Дональд Трамп
16 июля, 2022 суббота
Фукуяма предупредил Украину об угрозах, которые несет возвращение Трампа в Белый дом
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.98
    Покупка 35.98
    Продажа 36.8
  • EUR
    Покупка 35.79
    Продажа 36.85
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
16 июля
12:48
В небе над Днепропетровщиной ВСУ сбили российский беспилотник
12:47
Агенты РФ в Европе отслеживают маршруты поставки оружия для Украины, - разведка
12:46
Эксклюзив
Летающие радары способны защитить украинское небо, - эксперт по авиации Романенко
12:29
Минус 60 оккупантов и 5 единиц вражеской техники: спецподразделение Kraken показало видео спецоперации в Белогоровке
12:14
Политический кризис ставит под угрозу поставки оружия Украине, - глава МИД Италии
12:02
Украина завоевала десятое золото Всемирных игр-2022
11:58
Российский обстрел Никополя: из-под завалов извлекли тела двух погибших
11:53
Эксклюзив
Ракетные удары россиян потеряли разрушительный эффект, - военный эксперт
11:48
Суд арестовал имущество нардепа-предателя Ковалева более чем на 4,7 млн грн
11:41
Эксклюзив
В Донецкой области враг избегает прямого контакта, - боец нацгвардии Рубан
11:32
Зинченко переходит из "Манчестер Сити" в "Арсенал" за 35 млн евро, - СМИ
11:24
В Мариуполе россияне попытались подключить электричество: загорелись детский сад и школа
11:06
Экс-служащих киевского коммунального предприятия подозревают в мошенничестве более чем на 18,5 млн грн
11:05
В ВСУ показали, как укрепляют позиции на границе с Беларусью
11:00
"Только давление, только унижение": посол Украины в Индонезии об участии РФ в мероприятиях G20
11:00
"Предупрежден - значит вооружен": травмотерапевт рассказала, как военным помогают бороться со стрессом
11:00
Обновлено
Ракетный обстрел Винницы Россией: количество погибших возросло до 24 человек, из них трое - дети
10:50
По Днепру из Каспийского моря российский самолет выпускал ракеты по $13 млн.
10:40
Россияне били по Сумщине: по меньшей мере 34 "прилета" в сутки
10:39
Сергей Шойгу
Шойгу проинспектировал воюющие в Украине группировки РФ
10:28
Премьер-министр Польши Моравецкий обвиняет УПА, но сам дружит с радикальными националистами
10:24
Успешные действия сил обороны Украины способствовали "уменьшению импульса" России, - британская разведка
10:24
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 353 ребенка погибли, более 662 ранены
10:23
На Харьковщине россияне за сутки убили трех человек, еще троих ранили, уничтожили дом
10:09
Эксклюзив
Враг потерял инициативу: в сентябре состоится стратегический перелом, - военнослужащий ВСУ Сазонов
09:59
Генштаб назвал потери российских кафиров в сутки: 140 военных, 7 крылатых ракет, 6 БПЛА и 5 танков
09:55
"Барселона" договорилась с "Баварией" о переходе Левандовски, - СМИ
09:48
В Донецкой области российские захватчики убили 7 мирных жителей
09:45
Николай Княжицкий
Язык сейчас в первую очередь отличает нас от России
09:35
Россияне обстреляли Николаевщину: ранены два человека, повреждены 12 домов
09:31
Обновлено
В Украине объявлена воздушная тревога. Сообщают о взрывах в Николаеве и Одессе
09:17
Зеленский отметил наградами 242 украинских воина
09:06
Израиль
Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы
09:02
Россияне 4 раза в сутки обстреляли Луганщину ракетами, 5 – минометами и 3 – артиллерией
08:39
Инфографика
Курс валют на 16 июля: сколько стоят доллар и евро в обменниках
08:26
В Днепропетровской области россияне за сутки убили трех человек, ранили 17
08:22
Дональд Трамп
Фукуяма предупредил Украину об угрозах, которые несет возвращение Трампа в Белый дом
08:00
Интервью
Мы входим в зиму с "голой" армией, – волонтер Дана Яровая
07:35
Эксклюзив
"Прожить эмоционально": травматерапевт Наконечная рассказала, как пережить смерть близкого во время войны и дальше строить жизнь
07:23
ВСУ отразили вражеский штурм в Донецком и Бахмутском направлениях, - Генштаб
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV