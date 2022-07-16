Российские чиновники посещали Иран и осматривали боевые беспилотники, - Белый дом

Об этом сообщает AP.

"Мы считаем, что официальная российская делегация недавно получила демонстрацию иранских БПЛА, способных атаковать", – сказал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Россия заинтересована в приобретении иранских БПЛА, способных атаковать.

По данным Белого дома, Иран продемонстрировал беспилотники россиянам на аэродроме Кашан 8 июня и 15 июля. Администрация также обнародовала спутниковые снимки беспилотников "Шахед-191" и "Шахед-129", которые демонстрируются и улетают на аэродроме, а транспортный самолет российской делегации находится на земле.

По словам Джейка Салливана, у администрации "информация о том, что правительство Ирана готовится предоставить России несколько сотен БПЛА".

В США считают, что июньский визит был первым случаем, когда российская делегация посетила этот аэродром для такой демонстрации.

Байден стремится усилить координацию между союзниками с Ближнего Востока в ответ на российское вторжение в Украину. Многие страны Персидского залива, в частности Саудовская Аравия, серьезно озабочены злонамеренной деятельностью Ирана в регионе.

Вместе с тем, ни одна из стран, представленных на саммите, не пошла в ногу с США по поводу санкций против России, что является ключевым приоритетом внешней политики администрации Байдена.

12 июля Иран после обвинений в поставках РФ беспилотников анонсировал визит Путина. Отмечалось, что российский диктатор с президентом Ирана Ибрагимом Раисе обсудили экономическое сотрудничество.

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