Российские боты провоцируют украинских пользователей соцсетей сдавать ценную информацию врагу

Об этом пишет координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец на своей странице в Facebook.

Как он объясняет, боты под видом украинских пользователей бросают в местные паблики набор сообщений о "взятии российскими войсками" населенных пунктов, бои за которые еще продолжаются, или они вообще под контролем ВСУ, однако близко к линии фронта.

"Народ, конечно же, начинает опровергать. И в порыве эмоций, начинает наводить аргументы уровня – "да я живу там и там", "да мне лично все видно и слышно", иногда даже наши военные, стремясь разоблачить провокатора, невольно выдают достаточно ценную для врага, оперирующего в этом районе, информацию", – говорит Машовец.

По его мнению, это один из редких примеров грамотной ИПСО противника на оперативно-тактическом уровне.

Россия начала активно распространять дезинформацию о якобы провокациях украинских спецслужб в Днепре.

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