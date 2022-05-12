Российские боты провоцируют украинских пользователей соцсетей сдавать ценную информацию врагу
В соцсетях российские боты с помощью вбросов о взятии российскими войсками разных населенных пунктов выманивают из украинских пользователей ценную информацию
Об этом пишет координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец на своей странице в Facebook.
Как он объясняет, боты под видом украинских пользователей бросают в местные паблики набор сообщений о "взятии российскими войсками" населенных пунктов, бои за которые еще продолжаются, или они вообще под контролем ВСУ, однако близко к линии фронта.
"Народ, конечно же, начинает опровергать. И в порыве эмоций, начинает наводить аргументы уровня – "да я живу там и там", "да мне лично все видно и слышно", иногда даже наши военные, стремясь разоблачить провокатора, невольно выдают достаточно ценную для врага, оперирующего в этом районе, информацию", – говорит Машовец.
По его мнению, это один из редких примеров грамотной ИПСО противника на оперативно-тактическом уровне.
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Россия начала активно распространять дезинформацию о якобы провокациях украинских спецслужб в Днепре.
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