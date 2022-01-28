Российские банки потеряли примерно $2,5 млрд на фоне возможного нового нападения на Украину

Об этом сообщает НВ Бизнес .



Январский обвал на финансовых рынках, случившийся на фоне угрозы вторжения войск РФ в Украину, стоил банкам на территории РФ примерно 200 млрд руб ($2,58 млрд).



Убытки российских кредитных организаций связаны с переоценкой облигаций.



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В центробанке РФ считают, что на самом деле банки могут и не понести потери в 200 млрд руб, если рынки восстановятся, а стоимость облигаций в портфелях вырастет

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