Российские банки потеряли примерно $2,5 млрд на фоне возможного нового нападения на Украину
Потери российских банков из-за угрозы нового нападения РФ на Украину оцениваются примерно в 200 млрд рублей
Об этом сообщает НВ Бизнес .
Январский обвал на финансовых рынках, случившийся на фоне угрозы вторжения войск РФ в Украину, стоил банкам на территории РФ примерно 200 млрд руб ($2,58 млрд).
Убытки российских кредитных организаций связаны с переоценкой облигаций.
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В центробанке РФ считают, что на самом деле банки могут и не понести потери в 200 млрд руб, если рынки восстановятся, а стоимость облигаций в портфелях вырастет
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