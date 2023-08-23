Российские авиакомпании получили запчастей по меньшей мере на $1,2 млрд в обход санкций, - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на таможенные данные.

"Несмотря на западные санкции, направленные на то, чтобы помешать российским авиаперевозчикам закупать детали для своих самолетов Airbus и Boeing, "Уральские авиалинии" импортировали более 20 устройств американского производства с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года", - пишет издание.

В целом с мая 2022 года, когда в США и Европе действовали наиболее жесткие торговые ограничения и экспортные запреты, российские авиакомпании получили запчасти для самолетов по меньшей мере на 1,2 миллиарда долларов. Речь идет как о критическом оборудовании для обеспечения летной способности самолета, например устройства Northrop Grumman, клапанах давления в кабине, дисплее в кабине и шасси, так и более простых запасных частях, таких как кофеварки, телефонные трубки бортпроводников и сиденья для унитазов.

"Таможенные записи показали, что детали попали в Россию через посредников в таких странах, как Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Китай и Кыргызстан – ни одна из которых не одобрила западные санкции в отношении России", – говорится в заявлении.

Сообщается, что это не вся стоимость авиационных запчастей импортированных более чем за год. Ведь полученные документы касаются только поставок, адресованных российским авиакомпаниям или их техническим подразделениям, а не деталей самолетов, поступающих в другие компании в РФ.

Руководитель московского авиационного аналитического центра "АвиаПорт" Олег Пантелеев сказал, что они нашли выход из ситуации: "Сначала был шок, никто не знал, что делать. Через два-три месяца были найдены новые каналы поставки, а за шесть-девять месяцев появилось достаточно много альтернатив, что позволило снизить цены и сроки поставки.

Издание пишет, что западные санкции создали проблемы для российской авиации. Однако на 1 мая этого года российские перевозчики имели 541 западный самолет, бывший в употреблении или на техническом обслуживании. Это примерно так же, как до введения санкций, если учесть 75 самолетов, арендованных российскими авиакомпаниями и возвращенных их иностранными владельцами.

Что известно о санкциях в отношении российских авиакомпаний

Против авиаотрасли в России в 2022 году введены жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.

14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.

1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.

С конца 2022 года в России участились инциденты с пассажирскими самолетами. Санкции привели к их многочисленным поломкам и авариям.