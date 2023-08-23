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Российские авиакомпании получили запчастей по меньшей мере на $1,2 млрд в обход санкций, - Reuters

23 августа, 2023 среда
18:18
Война с Россией

Авиаперевозчики России, вопреки санкциям Запада, с мая прошлого года получили запчасти для самолетов на общую сумму не менее 1,2 миллиарда долларов

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на таможенные данные.

"Несмотря на западные санкции, направленные на то, чтобы помешать российским авиаперевозчикам закупать детали для своих самолетов Airbus и Boeing, "Уральские авиалинии" импортировали более 20 устройств американского производства с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года", - пишет издание.

В целом с мая 2022 года, когда в США и Европе действовали наиболее жесткие торговые ограничения и экспортные запреты, российские авиакомпании получили запчасти для самолетов по меньшей мере на 1,2 миллиарда долларов. Речь идет как о критическом оборудовании для обеспечения летной способности самолета, например устройства Northrop Grumman, клапанах давления в кабине, дисплее в кабине и шасси, так и более простых запасных частях, таких как кофеварки, телефонные трубки бортпроводников и сиденья для унитазов.

"Таможенные записи показали, что детали попали в Россию через посредников в таких странах, как Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Китай и Кыргызстан – ни одна из которых не одобрила западные санкции в отношении России", – говорится в заявлении.

Сообщается, что это не вся стоимость авиационных запчастей импортированных более чем за год. Ведь полученные документы касаются только поставок, адресованных российским авиакомпаниям или их техническим подразделениям, а не деталей самолетов, поступающих в другие компании в РФ.

Руководитель московского авиационного аналитического центра "АвиаПорт" Олег Пантелеев сказал, что они нашли выход из ситуации: "Сначала был шок, никто не знал, что делать. Через два-три месяца были найдены новые каналы поставки, а за шесть-девять месяцев появилось достаточно много альтернатив, что позволило снизить цены и сроки поставки.

Издание пишет, что западные санкции создали проблемы для российской авиации. Однако на 1 мая этого года российские перевозчики имели 541 западный самолет, бывший в употреблении или на техническом обслуживании. Это примерно так же, как до введения санкций, если учесть 75 самолетов, арендованных российскими авиакомпаниями и возвращенных их иностранными владельцами.

Что известно о санкциях в отношении российских авиакомпаний

Против авиаотрасли в России в 2022 году введены жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.

14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.

1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.

С конца 2022 года в России участились инциденты с пассажирскими самолетами. Санкции привели к их многочисленным поломкам и авариям.

Мир
Экономика
Россия
санкции против России
США
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