Российские авиакомпании, чтобы избежать санкции, могут перебраться в Турцию, - Bloomberg
Некоторые авиакомпании из России рассматривают возможность перевода своего бизнеса в Турцию, чтобы избежать санкции, запрещающих им лизинг и обслуживание и ремонт самолетов
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным источников издания, российские туристические операторы Pegas Touristik и Anex Tour, владеющие авиакомпаниями Nordwind и Azur Air, могут открыть новые компании в Турции и уже вели переговоры с лизинговыми компаниями по получению самолетов.
Поскольку Nordwind и Azur Air не попали под индивидуальные санкции, юридически создание турецких авиакомпаний не будет нарушать санкционный режим.
Как утверждает Bloomberg, Anex Tour может создать новое подразделение в турецкой Анталии и возьмет в лизинг флот судов Boeing; кроме того, перевозчик ведет переговоры с несколькими другими участниками рынка, в частности чартерной авиакомпанией Tailwind.
Pegas Touristik в свою очередь обдумывает создание новой авиакомпании Southwind, которая может начать первые рейсы из Турции уже этим летом. Туроператор также рассматривает возможность возобновления деятельности по авиаперевозкам в Армении.
В войне России против Украины Турция пытается держаться равноудаленной позиции, хотя разрешает экспорт вооружений в Киев.
В то же время Анкара зависима от туристов из России, число которых в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса, составило пять миллионов.
- Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не избавляет от влияния санкций. Следовательно, на настоящий момент российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
- Минтранс РФ должен признать, что авиарынок России в этом году ожидает падение пассажиропотока еще на 20% от уровня кризисного 2021 года, а по сравнению с "золотым" 2019-м – более чем на 30%.
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