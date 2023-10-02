Российские атаки на южные порты у границ Румынии - это военные преступления, - глава МИД Одобеску

Об этом она заявила СМИ перед встречей глав МИД стран Евросоюза в Киеве, пишет Европейская правда.

Одобеску напомнила, что часть украинских портов, регулярно подвергающихся воздушным атакам РФ, расположены вплотную к территории Румынии на другом берегу Дуная, и что в Румынии уже находили обломки российских ударных дронов.

"Российские атаки против гражданской инфраструктуры, в том числе портов на Дунае, очень близко к границе Румынии – это военные преступления. То, что совершает Россия рядом с нашей границей, подрывает украинскую экономику, продовольственную безопасность, в том числе на глобальном уровне, и гражданскую навигацию в Черном море", - подчеркнула министерша иностранных дел Румынии.

Одобеску добавила, что ее страна продолжит помогать Украине с транзитом зерновых. По ее словам, в настоящее время из-за "путей солидарности" в Румынии провезли до 25 млн тонн продукции.

"Мы тесно сотрудничаем с правительством Украины, Еврокомиссией и партнерами по увеличению транзитных способностей с 2 до 3-4 млн тонн до конца года – заявила глава румынского МИД.

Также она выразила надежду, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся до конца 2023 года.

Последствия российских обстрелов для Румынии

В ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массированный удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны-члена НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии. Власти Румынии сначала отрицали падение фрагментов дронов и утверждали, будто они не представляли опасности для страны. Однако 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил , что команда министерства обнаружила на территории страны вероятные куски российского беспилотника.

Румыния сообщила НАТО об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. Альянс выразил поддержку и заявил , что следит за развитием событий.

12 сентября стало известно , что минобороны Румынии начало возводить укрытие для населения в селе Плауру, расположенное недалеко от украинского Измаила. Кроме того, власти страны НАТО решили подтянуть средства ПВО ближе к границе.

Министерство иностранных дел Румынии выразило решительный протест России из-за попадания обломков дронов на территорию страны и вызвало посла РФ и консультирующегося с НАТО.

Позже заместитель начальника штаба обороны Румынии Георгица Влад заявил, что армия готова при необходимости сбивать российские дроны. Румыния разместила в районе дельты Дуная около 600 военнослужащих и радиолокационные системы. Президент Клаус Иоганнис заявил , что атаки российских БПЛА не направлены против страны, но сами инциденты являются неприемлемыми.

Из-за ударов РФ по Измаильскому району Одесчины 26 сентября прекращал работу пункт пропуска с Румынией "Орловка". В момент атаки там был автобус с детьми. Кроме того, пострадала гражданская инфраструктура пункта пропуска, многие гражданские, международное направление, почти 30 грузовиков, из них шесть выгорели полностью.

Следует добавить, что вечером пятницы, 29 сентября, россияне запустили ударные БПЛА для обстрела Украины. В Одесскую область "шахеды" двигались с Черного моря. Кроме того, произошло попадание в объект инфраструктуры в соседней Винницкой области. Во время этой атаки радиолокационная система наблюдения зафиксировала возможное нарушение воздушного пространства страны. Эту информацию подтвердили в министерстве обороны Румынии.