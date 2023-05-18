Российские атаки будут продолжаться, пока будет продолжаться вояж китайской делегации по Европе, - дипломат Бессмертный
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь (2010-2011 гг.) дипломат Роман Бессмертный считает, что существует связь между визитом китайского спецпредставителя в Европу и активизацией бомбардировок Украины
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"В международных отношениях есть понятие, которое называется дипломатия силы. Российские атаки - это как раз тот случай, когда есть закономерность. Очень часто, когда активизировались дипломатические каналы и дипломатические действия, Россия и Советский Союз прибегали к подобному инструменту. Совпадение начала активных ракетных и бомбовых ударов по Украине со стороны московского фюрера с вояжем китайского спецпредставителя Ли Хуэя - это не случайность, это закономерность. Это демонстрация того, что Путин говорил своему другу, пекинскому диктатору, во время частных встреч. Во время последнего визита Си Цзиньпиня в Москву, где они обсуждали тему посредничества в возможных переговорах", – объяснил Бессмертный.
По словам дипломата, очевидно, что российские атаки будут продолжаться до тех пор, пока будет продолжаться вояж китайской делегации по Европе. Миссия китайской делегации не имеет никакого отношения к тому, чтобы добиться результата в соответствии с нормами международного права.
"Это миссия решения проблем самого Китая и миссия разведывательного действия, которая согласована между Москвой и Пекином. Не следует ждать от этого визита результата. Подчеркиваю, что не нужно разрывать связь между китайской миссией и активизацией бомбардировок Украины, особенно столицы, всеми видами оружия. Ничего нового в этом случае Путин не показывает. Атаки – это типичный совково-империалистический инструмент ведения переговорного процесса. Российские атаки – это сопровождение миссии спецпредставителя Китая по Евразии", – отметил Бессмертный.
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