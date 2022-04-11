Российские агенты влияния во Франции пытаются изменить мнение французов о войне в Украине, - Аккерман

Об этом она рассказала в эфире "Еспресо.TV"



“Во Франции очень много говорят об Украине. Многие писали о Буче, о тех зверствах россиян, которые они совершали. Но хочу отметить, что во Франции проникновение агентов влияния очень сильно. В самом начале войны такие агенты воздействия молчали несколько дней. Сейчас чем дальше, тем больше эти люди приглашаются на телевидение, где выражают свое видение ситуации в Украине. Они работают на то, чтобы заставить французов сомневаться в том, что происходит в Украине", - рассказала Аккерман



Аккерман отметила, что все их аргументы полностью лживы. По ее словам, российские власти пытаются оправдать свои действия с помощью таких агентов влияния в Европе.



Российские агенты влияния во Франции пытаются тиражировать какие-то лживые аргументы относительно событий в Украине. Они не обвиняют стороны, но пытаются заставить французов сомневаться. Например, о событиях в Буче. Они призывают к независимому расследованию, чтобы оправдать действия россиян. Поэтому, хотя большинство французов поддерживают Украину, российским агентам влияния удается посеять сомнения в некоторых событиях в Украине.”, - добавила Аккерман.

Напомним, во Франции состоялся первый тур выборов президента, действующий глава государства Эммануэль Макрон в нем побеждает. По данным подсчета 92% голосов на первом месте – Макрон с 8 823 402 голосами, за него проголосовали 27,42% избирателей.

Социологи выяснили, что фаворитом во втором туре президентских выборов во Франции является действующий глава государства Эмманюэль Макрон.